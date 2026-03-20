Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

"Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми".

Това посочи в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като служебният премиер Андрей Гюров заяви в интервю за "Евронюз", че би било преувеличение да се каже, че присъединяването ни към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е българска позиция.

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

"Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова! Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България", пише Пеевски.

И допълва: "Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос".