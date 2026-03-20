Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

Служебният кабинет не може да извади България от Съвета за мир, посочва лидерът на "ДПС-Ново начало"

20 март 2026, 14:09
Източник: БТА

"Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми".

Това посочи в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като служебният премиер Андрей Гюров заяви в интервю за "Евронюз", че би било преувеличение да се каже, че присъединяването ни към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е българска позиция. 

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

"Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова! Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на  Република България", пише Пеевски.

И допълва: "Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос". 

Пеевски Гюров Съвет за мир Тръмп
Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

„Арестуваха" робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Откриха наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

Пробите са взети от инспектори на БАБХ в присъствието на български зърнопроизводители

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Владо Михайлов за пътя от участник до ментор, уроците от киното, работата с утвърдени артисти и предизвикателството да балансира между сцената и семейството

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Теч от радиоактивна „гробница": Експерти бият тревога

На крачка от авиационна катастрофа: Пътническият самолет се разминал на едва 90 метра от товарната машина секунди преди кацане

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

Сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото момче

Зюмбюли и мирис на барут за Навруз: Иран посреща Нова година със страх

Навруз, персийската Нова година, е време за семейството, за обновление и обещание за ново начало. Настъпваща в деня на пролетното равноденствие, тя е празник на „новия ден“ за милиони хора в Иран и по света. Но за много иранци тази година почти няма ентусиазъм за празненства

