България

България получи зелена светлина за ОИСР

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР

20 март 2026, 15:13
България получи зелена светлина за ОИСР
Източник: EPA/БГНЕС

Б ългария получи официално положително становище за готовността за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в областта на борбата с корупцията, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки към ОИСР даде зелена светлина на България по пътя към присъединяване към организацията. Според групата страната ни е изпълнила в задоволителна степен всички ключови препоръки, свързани с процеса на присъединяване, в областта на борбата с корупцията.

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР. Оценката е била съсредоточена върху изпълнението на отправените към страната препоръки, свързани с прилагането на стандартите на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, както и на съпътстващите я правни инструменти, допълват от правосъдното министерство.

Висока оценка е била дадена и на предприетите законодателни реформи в България, включително в областта на наказателноправната уредба на подкупа, режима за ангажиране на корпоративна отговорност за престъпления, противодействието на фалшивото счетоводство и защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Допълнено е, че остава работа по две препоръки, които ще бъдат под редовния мониторингов контрол на ОИСР, валиден и за членовете на организацията. Те се отнасят до възможността за използване на специални разузнавателни средства в самостоятелни производства за ангажиране на отговорността на юридически лица за престъпления на техните представляващи и до преосмислянето на законовата забрана за образуване на наказателно производство въз основа на анонимни сигнали.

В сряда служебният кабинет одобри писмо, което ще бъде изпратено до председателя на Инвестиционния комитет на ОИСР за напредъка и позицията на България по препоръките, изпратени на страната ни на 3 юни 2024 г. Те са свързани с присъединяването ни към правните инструменти, попадащи в обхвата на Инвестиционния комитет, в т.ч. и Кодексите за либерализация на ОИСР. В тях са посочени областите, в които позицията на България трябва да бъде подобрена. Инвестиционният комитет на ОИСР ще извърши нов преглед на България през април т.г. на база на актуализиран доклад от Секретариата на ОИСР, описващ съответствието на националното законодателство и практики с принципите, заложени в правните инструменти на ОИСР.

Източник: БТА, Константин Костов    
ОИСР членство в ОИСР борба с корупцията
Последвайте ни
България получи зелена светлина за ОИСР

България получи зелена светлина за ОИСР

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

