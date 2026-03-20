Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Т ози уикенд в „Изживей България“ предстои едно пътешествие към сърцето на Родопите – Чепеларе. Още с пристигането си Еми, Франческа, Стивън и Берни ще се потопят в атмосферата на региона, където всяка среща с местните ще ги насочи към следващото предизвикателство.

Приключението ще започне с Националната астрономическа обсерватория Рожен, където участниците ще погледнат към звездите и ще се изправят пред задача, вдъхновена от необятността на Вселената. После ще се потопят в магията на родопската музика – свят, в който традицията оживява под звука на гайдата.

Сред срещите с вдъхновяващи личности и пазители на местния дух, четиримата ще трябва да покажат сръчност и прецизност в специална задача с биатлонистката – Екатерина Дафовска. Кой от тях ще се справи най-добре?

Какви интересни факти за областта ще научат участниците и коя рецепта ще ги потопи изцяло в духа на Родопите? Гледайте новия епизод на „Изживей България“ тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Чепеларе. Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.