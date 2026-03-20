Свят

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

20 март 2026, 14:13
Патриарх Филарет   
Източник: Getty Images

П атриархът на Украинската православна църква (УПЦ) Филарет, чието светско име е Михайло Антонович Денисенко, почина днес на 97-годишна възраст.

Митрополит Киевски и на цяла Украйна Епифаний обяви това във Фейсбук, съобщи Укринформ.

"Днес в сърцето ми, както и в сърцата на много украинци, има дълбока тъга и съжаление, защото днес земният път на Негово Светейшество патриарх Филарет приключи. Призовавам всеукраинското паство да отправи сърдечни молитви за упокоя на душата на починалия патриарх Филарет, който днес се оттегли към Господа", написа предстоятелят на Православната църква на Украйна (ПЦУ).

Той отбеляза, че молитвата и паметта за Филарет ще останат завинаги в местната автокефална УПЦ.

"Винаги ще помним наставленията на патриарх Филарет за важността на запазването на единството на Украинската църква около Киевския престол. Ще помним и ще изпълняваме и неговите уроци и наставления за важността на съборността, за смирението пред Божията воля и волята на пълнотата на Църквата, за всеотдайното служене на Бога, Христовата Църква и украинския народ", отбеляза предстоятелят на ПЦУ.

Както съобщи по-рано Укринформ, на 9 март патриархът на УПЦ Филарет беше хоспитализиран поради влошено здравословно състояние.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Патриарх Филарет Украинска православна църква Смърт Михайло Денисенко Православна църква на Украйна Митрополит Епифаний Киевски престол Единство на църквата Религиозен лидер Хоспитализация
