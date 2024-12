Катастрофата на Azerbaijan Airlines: Какво доведе до свалянето на полет J2-8243 на Коледа

П ървата катастрофа с фатален край в света с пътнически самолет през 2024 г. се случи точно на Коледа.

38 пътници и екипаж загинаха, когато полет J2-8243 на авиокомпанията Azerbaijan Airlines от центъра на авиокомпанията в Баку до Грозни, столицата на руската Чечня, се разби недалеч от летище Актау в Казахстан; 29 души оцеляха.

Пътнически самолет се разби в Казахстан

„Никога няма да забравим любимите си хора, които загубихме при катастрофата на самолета Embraer 190“, се казва в изявление на азербайджанските авиолинии, публикувано онлайн.

🔴 #BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4 — Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 25, 2024

Проправителствената информационна станция AnewZ цитира официални лица от Азербайджан, според които причината е шрапнел от руска ракета.

Те твърдят, че след това на пострадалия самолет е било отказано разрешение за кацане на близките летища в Русия и е бил призован да се отправи през Каспийско море към Актау.

Информационната служба заяви: „Вероятно тази препоръка е била дадена с една единствена цел: самолетът да падне в Каспийско море, всички свидетели да бъдат убити и самолетът да потъне.“

Ако се установи, че руските действия на противовъздушната отбрана са причинили катастрофата, свалянето на самолети ще бъде все по-честа причина за смъртните случаи при авиационни произшествия.

В момент, когато безопасността на полетите се подобрява в световен мащаб, военните действия срещу граждански въздухоплавателни средства са все по-обезпокоителни.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board



The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.



The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024

Ето и основните въпроси и отговори за катастрофата:

Какво знаем за полета?

Полет J2-8243 на азербайджанските авиолинии, изпълняван с пътнически самолет Embraer 190, излита от летището в Баку в 7,55 ч. местно време на 25 декември 2024 г.

На борда: 62 пътници, трима членове на кабинния екипаж и двама пилоти.

Националности:

Азербайджан 42

Русия 16

Казахстан 6

Киргизстан 3

Дестинацията им е Грозни, на 480 км от Баку.

Точният курс на полета е трудно да бъде установен от публично достъпни източници поради смущенията в GPS, които са широко разпространени в районите в близост до руските граници. Но самолетът е пресякъл Каспийско море от запад на изток по изключително неравномерен курс с големи колебания във височината.

След като навлиза в източната част на Каспийско море, над територията на Казахстан, самолетът лети във формата на осмица и се разбива на около 3 км от летището в Актау, където пилотите са се надявали да кацнат. Полетът е продължил два часа и 15 минути.

Мястото на катастрофата се намира на 430 км от първоначалната дестинация - Грозни, и на 390 км от началната точка - Баку.

Самолетът се е разпаднал при удара. Оцелелите са се намирали в задната част на самолета, която е останала почти непокътната и не се е запалила.

Източник: БТА

Намесата на GPS

Глобалната система за позициониране (GPS) зависи от сигналите, получавани от няколко орбитални спътника. Въпреки че данните обикновено осигуряват глобално покритие на местоположението с точност до няколко метра, държавите, участващи в конфликт, могат да подменят GPS сигналите, като предоставят фалшиво местоположение, или да заглушат сигналите.

И двете техники пречат на пилотите на въздухоплавателни средства да знаят точното си местоположение чрез GPS. Тази практика също така скрива местоположението на въздухоплавателните средства от проследяващи устройства с отворен код, като например Flightradar24.

We have updated our post on #J28243 to include local pressure (1025 hPa) altitude corrections for the ADS-B data. ADS-B data is only reported in Standard pressure (1013.25 hPa). https://t.co/ECZ3sHa1Zg pic.twitter.com/aQhMC3j9lf — Flightradar24 (@flightradar24) December 26, 2024

Тази организация е изготвила карта на местата за заглушаване на GPS, която включва Близкия изток, руските граници, голяма част от Украйна и северната част на Черно море, както и Каспийско море.

Анализът на поредица от траектории на полети до и от Грозни показва, че смущенията обхващат региона между крайбрежния град Махачкала в Дагестан и чеченската столица.

Защо самолетът не се е приземил в Грозни, както е било планирано?

Известни са различни версии. Сред тях е и мъглата, въпреки че данните за преобладаващото време не потвърждават това. Други твърдят, че летището е било затворено заради атака на украински дрон, а самолетите са били пренасочени.

Единственият пренасочен полет на Коледа е на катастрофиралия самолет.

Теориите за причината за катастрофата

Снимките на останките от фюзелажа показват много перфорации, които съответстват на атака със зенитна ракета.

Първоначално Русия твърдеше, че самолетът се е ударил в ято птици, което е довело до катастрофата. Но според азербайджанския новинарски канал AnewZ правителствени източници в Баку твърдят, че самолетът е бил ударен от шрапнел от руска система за противовъздушна отбрана „Панцир-С“, което е извадило от строя много от органите за управление на полета.

В съобщението се казва, че нападението с безпилотен самолет срещу Грозни е било потвърдено на Коледа сутринта и че въздушното пространство е трябвало да бъде затворено за граждански самолети.

Смразяващо е, че в репортажа на AnewZ се казва: „Нашият полет също така не получи разрешение да кацне на летищата в Махачкала и Минерални води.

„На дезориентирания екипаж на полета, който беше подложен на обстрел от ПВО и системи за електронна борба, беше препоръчано да кацне в казахстанския град Актау.

„Вероятно тази препоръка е била дадена с една единствена цел: самолетът да падне в Каспийско море, всички свидетели да бъдат убити и самолетът да потъне,“

„Никой не твърди, че това е направено умишлено“, продължава докладът. „Въпреки това, като се вземат предвид установените факти, Баку очаква руската страна да признае за свалянето на азербайджанския самолет и да проведе пълно разследване, което да доведе до подвеждане под отговорност на всички отговорни лица.“

Често ли се срещат случайни сваляния на самолети?

Все по-често, и то с участието на Русия и Украйна. През октомври 2001 г. по време на съвместни руско-украински военни учения самолет на авиокомпания „Сибиряк“, изпълняващ полет от Тел Авив до Новосибирск, е свален над Черно море с ракета земя-въздух.

През юли 2014 г. MH17, полет на Malaysia Airlines от Амстердам за Куала Лумпур, е свален над контролираната от бунтовници Украйна. Срещу Боинг 777 е задействана руска противовъздушна система, в резултат на което загиват всички 298 души на борда.

През 2020 г. ирански служители на противовъздушната отбрана, използващи „неправилно настроена система за откриване на заплахи“, свалиха Боинг 737 на Ukraine International скоро след излитането му от Техеран за Киев, което отне живота на всички 176 души на борда.

Какво казва Кремъл?

Много скоро след катастрофата руската служба за гражданска авиация заяви, че по предварителна информация пилотът е решил да извърши аварийно кацане след удар с ято птици.

Но ден по-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Би било погрешно да се изказват каквито и да било хипотези преди заключенията на разследването. Ние, разбира се, няма да го направим и никой не бива да го прави. Трябва да изчакаме приключването на разследването.“

