Поп звезда от 80-те е диагностициран с тежка диагноза

Ф ронтменът на A-ha Мортен Харкет е диагностициран с болестта на Паркинсон.

Новината беше обявена в сряда на официалния уебсайт на норвежката синт-поп група в статия, написана от техния биограф Ян Омдал, която също така разкрива, че певецът вече е претърпял две мозъчни операции.

65-годишният изпълнител на хита Take On Me сподели: „Нямам проблем с това да приема диагнозата.“

Той добави: „Част от мен искаше да говоря открито за това. Самото признаване не беше трудно; това, което ме възпираше, бе нуждата ми от спокойствие и тишина, за да мога да работя. Правя всичко възможно, за да предотвратя цялостен срив в системата си. Трудно е да намериш баланс между ползите от медикаментите и страничните им ефекти. Трябва да се преценят толкова много неща – когато се опитваш да наподобиш сложната, фина работа на тялото при всяко движение, при социални събития и покани, дори в ежедневието.“

Болестта на Паркинсон се причинява от загуба на мозъчни клетки, произвеждащи допамин, което нарушава комуникацията между нервната система и мускулите.

Макар и не фатална, болестта прогресира с времето и води до влошаване на състоянието. Това е най-разпространеното – и най-бързо разпространяващото се – неврологично заболяване в света.

Миналата година Мортен, който живее в Норвегия, претърпя неврохирургична интервенция – дълбока мозъчна стимулация с имплантиране на електроди от двете страни на мозъка. Резултатът бе почти пълно премахване на физическите симптоми.

Харкет се тревожи дали ще може да пее още дълго. Някои от неговите нови, неиздадени песни може никога да не достигнат до феновете.

Звездата, известна с хитове като Scoundrel Days, Summer Moved On и Stay On These Roads, споделя: „Проблемите с гласа ми са една от основните причини за несигурността ми относно бъдещето като творец.“ Той допълни: „Не ми се пее – и за мен това е ясен знак. Имам широк поглед върху това какво означава да си музикант; не очаквам да постигна пълен технически контрол. Въпросът е дали мога да се изразя чрез гласа си. Засега това е невъзможно. А дали ще мога в бъдеще – не знам.“

Смело гледайки напред, Харкет заяви: „Винаги съм бил предопределен да правя различни неща, но в крайна сметка се утвърдих като певец в група. Когато казвам, че идентичността ми не е обвързана с това да съм певец – това е напълно искрено. Идва директно от сърцето ми.“

„Разбирам, че хората ме възприемат така – напълно естествено е. Виждам пеенето като моя отговорност и понякога се чувствам невероятно щастлив, че още мога да го правя. Но имам и други страсти, други страни от мен, които са също толкова важни, нужни и истински.“

Харкет се обърна към феновете с послание: „Не се тревожете за мен. По-важно е да разберете кои искате да бъдете – и това може да се променя с всеки изминал ден.“

Всичко, което трябва да знаете за болестта на Паркинсон

Болестта на Паркинсон е прогресивно неврологично заболяване, което засяга мозъчната дейност и се влошава с времето. Във Великобритания с диагнозата живеят около 153 000 души.

Заболяването възниква при недостиг на допамин – химично вещество, произвеждано от определени нервни клетки, които постепенно загиват. Това води до над 40 различни симптома, като трите основни са:

Тремор (треперене)

Забавени движения

Ригидност (мускулна скованост)

Чести допълнителни симптоми включват:

Лек спад в паметта и мисловната функция

Нарушения на съня

Проблеми с равновесието

Болка

Тревожност и депресия

Раздробена походка с малки стъпки

Затруднено изразяване чрез мимики

Загуба на обоняние

Нарушения при уриниране

Запек

Основните начини за овладяване на заболяването включват:

Медикаментозна терапия

Физическа активност

Трудова, физиотерапия и логопедична терапия

Проследяване и управление на симптомите

Мортен завършва с размисъл: „От няколко години работя по песни, в които силно вярвам – особено текстовете им носят нещо ново и лично. Не знам дали ще успея да ги завърша и издам. Времето ще покаже.“

„Наистина ме вълнува идеята да се впусна в нещо напълно различно – като пациент с Паркинсон и художник. Всичко зависи от мен. Но първо трябва да се справя с настоящето.“