Шпионски самолет на САЩ отново шпионира Русия

А мериканският шпионски самолет на ВВС е извършил нов полет близо до руска територия, след като е прекарал месеци в Близкия изток, показват данни от полета.

RC-135V Rivet Joint с позивна „JAKE17“ излетя от британска военновъздушна база във вторник и пресече приятелско въздушно пространство в Европа, достигайки до Финландия през трите балтийски държави – Естония, Латвия и Литва, според анализ на Newsweek на сигнали, записани от уебсайта Flightradar24.

Разузнавателният самолет е заобиколил руския анклав Калининград, преди да се върне в Обединеното кралство.

Парчето руска земя на Балтийско море е разположено между членовете на НАТО Литва и Полша.

Long time no see! USAF RC-135V Rivet Joint #JAKE17 SIGINT aircraft operating over S-E Finland and around Kaliningrad today. pic.twitter.com/1pZZjpnCAV