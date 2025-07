Демократично избрани лидери с повече от една съпруга

В някои страни по света демократично избрани президенти живеят с повече от една съпруга - факт, който поставя интересни въпроси за ролята на традицията, религията и съвременния политически живот.

Джейкъб Зума - ЮАР

Роден е през 1942 г. и е от етническата група зулу. На 17-годишна възраст става член на „Африканския национален конгрес“ (АНК) и прекарва 10 години в затвора заради съпротивата си срещу апартейда. След края на апартейда през 1994 г. Зума се утвърждава като ключов играч в АНК и в управлението на Южна Африка. По време на управлението си е обвиняван и разследван за корупция, а през 2005 г. е отстранен като вицепрезидент от президента Табо Мбеки. Въпреки обвиненията, той печели подкрепата на левицата в АНК и е избран за лидер на партията през 2007 г. През 2009 г. печели парламентарните избори и става президент. Почти десетгодишното му управление се оказва противоречиво и е белязано от множество корупционни скандали. Мнозина обвиняват Зума за драстичното влошаване на качеството на живот в страната. През 2018 г. той е принуден да подаде оставка и е заменен от Сирил Рамафоса. Съдебният процес срещу него продължава, и през 2021 г. е осъден на 15 месеца затвор от Конституционния съд за неуважение към съда, след като не се явява на друго дело.

MaKhumalo, MaNtuli, and MaNgema have always been a steady, unwavering presence in JZ’s life. Through every season, no matter what storms were raging around them or what the material circumstances were with Zuma, these women have stood the test of time. They’ve weathered all the… pic.twitter.com/jpmiiHQVS7