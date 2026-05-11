Свят

Почина звезда от „Междузвездни войни“

Майкъл Пенингтън, който изигра ролята на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод е издъхнал на 82 години

11 май 2026, 09:22
Почина звезда от „Междузвездни войни“
Майкъл Пенингтън   
Източник: GettyImages

М айкъл Пенингтън, който изигра ролята на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод в „Междузвездни войни: Епизод VI – Завръщането на джедаите“, е починал.

Признатият актьор е издъхнал в неделя, пише TMZ, позовавайки се на информация в британското издание The Telegraph.

Майкъл е роден на 7 юни 1943 г. в Кеймбридж, Англия, и започва екранната си кариера през 1965 г. с поддържаща роля в минисериала на BBC „Войната на розите“.

Той се жени за актрисата Катрин Баркър през 1964 г., като двойката посреща сина си Марк, преди в крайна сметка да се разведат през 1967 г.

В една от сцените в „Завръщането на джедаите“, Дарт Вейдър заплашва командир Джерджерод заради бавното изграждане на втората Звезда на смъртта... а героят на Майкъл го уверява, че ще работят по-усърдно, за да я завършат – оставяйки трогателен спомен, който феновете ще пазят завинаги.

Майкъл беше на 82 години.

Източник: TMZ    
Майкъл Пенингтън актьор Междузвездни войни Завръщането на джедаите Моф Джерджерод Звезда на смъртта смърт Дарт Вейдър британски актьор 82 години
Последвайте ни
Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

САЩ е с

САЩ е с "тежко изчерпани" запаси от ракети и боеприпаси след войната с Иран

Почина звезда от „Междузвездни войни“

Почина звезда от „Междузвездни войни“

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Citroen знае как да се пребори с китайската конкуренция

Citroen знае как да се пребори с китайската конкуренция

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 14 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 11 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 11 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Свят Преди 10 минути

Нови кадри от охранителни камери разкриват смразяващи подробности за трагедията на летището в Денвър. Нарушител е бил засмукан от двигателя на самолет на Frontier Airlines по време на излитане, докато пътници описват взрив като от бомба и пламъци

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Любопитно Преди 10 минути

В научната литература са описани едва около 20 такива случая при хора

<p>Южна Корея обяви причината за пожара на свой търговски кораб в Ормузкия проток</p>

Експлозията и пожарът на южнокорейски кораб в Ормузкия проток са причинени от въздушни удари

Свят Преди 45 минути

Корабът е бил закотвен в Ормузкия проток близо до бреговете на Обединените арабски емирства

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

България Преди 52 минути

Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, уточниха от ПСС

Израел е изградил мистериозна база върху "изоставена писта" в иракската пустиня

Израел е изградил мистериозна база върху "изоставена писта" в иракската пустиня

Свят Преди 1 час

Твърди се, че израелските сили са изградили база на изоставена летищна писта, построена по времето на Саддам Хюсеин

Снимката е илюстративна

Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Пари Преди 1 час

Пазарите реагират на отхвърлените ирански условия от Доналд Тръмп

<p>Огнището на хантавирус: Кога ще са последните евакуационни полети от круизния кораб &quot;Хондиус&quot;</p>

Огнището на хантавирус: Последни евакуационни полети от "Хондиус" в Канарските острови

Свят Преди 2 часа

Осигурява се транспорт за пътници от различни държави

САЩ отхвърлиха иранския отговор по предложението за спиране на огъня

САЩ отхвърлиха иранския отговор по предложението за спиране на огъня

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп го определи като „напълно неприемлив“

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Свят Преди 2 часа

Военни медици и кислород бяха доставени с парашути на Тристан да Куня

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Любопитно Преди 3 часа

Пръстените на Уран бяха открити едва през 1977 г.

,

3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 3 часа

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Любопитно Преди 3 часа

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Любопитно Преди 3 часа

Макар за съвременния човек да изглежда като странна кожна реакция, настръхването е сложен процес, дирижиран от симпатиковата нервна система. От студ до вълнуваща музика – разберете как тялото ни активира своя древен защитен механизъм за части от секундата

,

Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Свят Преди 3 часа

Въпреки че се вдига доста шум по темата, експертите предупреждават да не се прибързва

,

Живот без интернет - как се отразява на хората в Иран

Свят Преди 3 часа

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22° и 27°

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg
1

Любопитната история на щъркела Антон

sinoptik.bg

От Disney звезда до поп икона: феноменът Сабрина Карпентър

Edna.bg

Имен ден празнуват едни от най-почитаните имена у нас

Edna.bg

Бунт на "Сан Сиро", феновете на Милан с впечатляващ протест

Gong.bg

София събра 250 хиляди души за финала на "българското" Джиро д’Италия

Gong.bg

16-годишен е стрелял по автобуса в Перник, трима от задържаните са непълнолетни

Nova.bg

Гръмотевични бури и риск от градушка в началото на седмицата

Nova.bg