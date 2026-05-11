Почина звезда от „Междузвездни войни“

М айкъл Пенингтън, който изигра ролята на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод в „Междузвездни войни: Епизод VI – Завръщането на джедаите“, е починал.

Признатият актьор е издъхнал в неделя, пише TMZ, позовавайки се на информация в британското издание The Telegraph.

Майкъл е роден на 7 юни 1943 г. в Кеймбридж, Англия, и започва екранната си кариера през 1965 г. с поддържаща роля в минисериала на BBC „Войната на розите“.

Той се жени за актрисата Катрин Баркър през 1964 г., като двойката посреща сина си Марк, преди в крайна сметка да се разведат през 1967 г.

В една от сцените в „Завръщането на джедаите“, Дарт Вейдър заплашва командир Джерджерод заради бавното изграждане на втората Звезда на смъртта... а героят на Майкъл го уверява, че ще работят по-усърдно, за да я завършат – оставяйки трогателен спомен, който феновете ще пазят завинаги.

Майкъл беше на 82 години.