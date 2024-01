Почина създателят на езика за програмиране Pascal

П очина швейцарският учен и компютърен специалист Никлаус Вирт. Той беше на 89 години. Никлаус Вирт е създател на езиците за програмиране Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. Прощалната церемония ще се състои на 11 януари в Цюрих.

Remembering Niklaus Wirth: Father Of Pascal And Inspiration To Many https://t.co/W8CHYS4CpE pic.twitter.com/v6Faat3hnu