Почина съпругата на Франсис Форд Копола

А мериканската режисьорка Елинор Копола, съпруга на автора на култовата трилогия „Кръстникът“ Франсис Форд Копола, почина на 87-годишна възраст. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството.

Отбелязва се, че тя е починала в петък в дома си в американския щат Калифорния. Причината за смъртта не е уточнена.

Елинор, която израства в Ориндж каунти, Калифорния, се запознава с Франсис, докато работи като асистент на художествения директор на режисьорския му дебют - продуцирания от Роджър Корман филм на ужасите „Деменция 13“ от 1963 г. В рамките на няколко месеца след запознанството си Елинор забременява и двойката се венчава в Лас Вегас през февруари 1963 г.

Първородният им син, Джан-Карло, бързо се превръща в постоянно присъствие във филмите на баща си, както и следващите им деца, Роман, роден през 1965 г., и София, родена през 1971 г.

Джан-Карло, който се вижда на заден план в много от филмите на баща си и започва да се занимава с фотография, умира на 22-годишна възраст при инцидент с лодка през 1986 г.

Роман режисира няколко собствени филма и редовно си сътрудничи с Уес Андерсън. Той е президент на филмовата компания на баща си, American Zoetrope, базирана в Сан Франциско.

