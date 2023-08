Почина първата британска певица от конкурса "Евровизия"

П ървата британска изпълнителка на песенния конкурс "Евровизия" Патриша Бредин почина на 88-годишна възраст.

Тя представя Обединеното кралство на първата "Евровизия" през 1957 г.

Родената в Хъл актриса и певица е само на 22 години, когато участва в песенния конкурс през 1957 г. Тя е избрана, след като е забелязана да пее в хотел "Savoy" в Лондон. Участва и в редица британски филми, като се появява заедно с Иън Кармайкъл и Сид Джеймс.

Г-жа Бредин, която е живяла в Нова Скотия, Канада, е починала в понеделник, потвърди семейството ѝ.

Певческата ѝ кариера започва като член на Оперното дружество на Хъл, където участва в представления в кметството и на други места.

Тя получава шанса да участва в "Евровизия" след кратка среща с ръководството на Би Би Си, който я пита: "Искаш ли да бъдеш в телевизията?".

По онова време в конкурса участват само 10 държави и неизвестната г-жа Бредин се класира на седмо място с любовната си песен "All".

Patricia Bredin 🇬🇧 UK’s first #Eurovision entrant has passed away at the age of 88.

At the 2nd ESC in Frankfurt Germany 1957 she performed “All”, the first ever english language song that also held the title of shortest song in the history of the contest until Finland 2015. RIP pic.twitter.com/BFyi7T0MKy