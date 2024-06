Почина певецът и писател Кинки Фридман

П евецът, автор на песни, сатирик и писател Кинки Фридман, който беше лидер на на алтърнатив кънтри групата "Тексас Джубойс" (Texas Jewboys), почина на 79 години в ранчото си в Тексас, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на приятеля му Кент Пъркинс.

От няколко години Фридман е страдал от болестта на Паркинсон.

Kinky Friedman, the eccentric country singer-songwriter whose musings, novels, one-liners and quixotic gubernatorial run made him a folk hero, has died at age 79



More on his life and legacy: https://t.co/4xsqPu9q7Q pic.twitter.com/7zgn5Cl26F