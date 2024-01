Почина основателят на Boney M

Л егендарният диско продуцент Франк Фариан, основател на хитовата група от 70-те години Boney M, почина на 82-годишна възраст.

Германският продуцент създава групата през 1976 г. и е техният основен автор, докато записват поредица от диско хитове, включително Daddy Cool, Rasputin и популярен римейк на коледната песен Mary's Boy Child.

По-късно основава поп дуото Milli Vanilli и работи с музикални легенди, включително Мийт Лоуф и Стиви Уондър.

Фариан е починал в дома си в Маями, според изявление, публикувано от името на семейството му във вторник.

Лиз Мичъл, една от първите певици на Boney M, отдаде почит на Фариан в публикация във Facebook.

"Нека Франк почива в мир. Работата ни беше благословена и помогна на хората, които имаха привилегията да я чуят", написа тя.

„Ние споделихме и се обединихме под една звезда и се издигнахме над и отвъд това, което смеехме да очакваме. Казвам браво за работата, която свършихме. Почивай в мир, Франк Фариан.“

Роден като Франц Ройтер през 1941 г. в Кирн, Германия, Фариан започва своята музикална кариера като певец, преди да се съсредоточи върху продуцирането.

Фариан първоначално формира Boney M като псевдоним за собствената си работа през 1974 г., издавайки денс песента Baby Do You Want To Bump под това име.

След като песента пожъна успех в Белгия и Холандия, Фариан работи за събирането на трупа, съставена от Мичъл, Мейзи Уилямс, Боби Фарел и Марша Барет, които ще станат Boney M.

Водещата песен от първия им албум беше Daddy Cool, която достигна номер едно в Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания, Франция и Австрия и достигна номер шест в британските класации.

Изчислено е, че Фариан е продал над 850 милиона записи и е спечелил 800 златни и платинени сертификата през цялата си кариера.