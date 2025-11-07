Свят

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Той един от учените, открили двойната спирала на ДНК

7 ноември 2025, 23:37
Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън
Източник: Getty Images

Д жеймс Уотсън – носител на Нобелова награда и един от учените, открили двойната спирала на ДНК, е починал на 97-годишна възраст, съобщи лабораторията „Колд Спринг Харбър“, където е работил през по-голямата част от кариерата си.

Уотсън е издъхнал в хоспис на Лонг Айлънд, щата Ню Йорк.

Американският биолог получава Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 г. заедно с Франсис Крик и Морис Уилкинс за откриването на молекулярната структура на дезоксирибонуклеиновата киселина – откритие, което променя биологията и медицината.

По-късно научната му репутация бе засенчена от расистки изказвания, които предизвикаха остри реакции и доведоха до оттеглянето му от активна научна дейност.

Източник: БГНЕС    
Джеймс Уотсън
