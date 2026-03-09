Почина музикалната легенда Джо Макдоналд

Д жо Макдоналдт музикант, който се изявява на фестивала Уудсток и е лидер на психеделично-фолк групата Country Joe and the Fish, е починал. Той беше на 84 години, съобщава списание People.

Групата съобщи, че певецът и автор на песни, роден като Джоузеф Алън Макдоналд, е починал в събота, 7 март, в Бъркли, Калифорния, от усложнения вследствие на болестта Паркинсон. Той е бил заобиколен от своето семейство.

„В този момент семейството Макдоналд моли за уединение през този много труден период“, се казва в изявление.

Официален некролог добавя, че „Макдоналд беше широко признат като един от определящите гласове на контракултурното движение на 60-те години. Неговата музика съчетаваше фолк, рок и политически коментар, улавяйки духа на едно поколение, силно повлияно от социалните сътресения, борбата за граждански права и войната във Виетнам“.

Роден във Вашингтон през 1942 г. и израснал в Калифорния, Макдоналд беше известен с плодотворната си кариера, обхващаща повече от 30 албума от началото на 60-те години до средата на 2010-те. Той създава Country Joe and the Fish заедно с Бари Мелтън, известен като „The Fish“, според списание Rolling Stone.

По време на съвместната си работа групата често пише за политически и социални проблеми с тъмен хумор, включително песента „Superbird“, която сатирично осмива президента Линдън Б. Джонсън.

Едно от най-известните им произведения се появява през 1965 г., когато Country Joe and the Fish издават протестния химн срещу войната във Виетнам „I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag“. Песента по-късно е изпълнена на Уудсток през 1969 г., където става легендарна заедно с прословутото скандиране с нецензурна дума.

В интервюто си от 2019 г. за Rolling Stone Макдоналд казва, че официално се е пенсионирал и планира да прекарва времето си със семейството си. „Наскоро направих серия от участия и сега приключих. Свърших. Напълно съм пенсиониран“, обясни той. „От няколко години се опитвам да свикна с пенсионирането, а сега просто гледам внуците, стоя си вкъщи и опознавам съседите си“.