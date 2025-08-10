Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

П очина сръбският футболист Драгиша Славкович, предаде NOVA. Славкович беше ударен от мълния по време на футболен мач на 4-ти август.

Тогава бурите и лошото време поразиха футболното игрище в град Клупци, близо до Лозница, което прекъсна мача между отборите "Раднички" от Клупац и ФК "Цер" от Петковица.

Славкович е бил в центъра на терена, заради което получил и тежки наранявания. Той беше транспортиран за лечение в Университетския клиничен център в Белград. Друг, по-леко ранен футболист, беше настанен в Спешното отделение в Лозница.

Мълния удари футболист по време на мач в Сърбия, състоянието му е тежко

Драган Йеринич, рефер на фаталния мач разказва, че мълнията паднала точно в центъра на терена.

"Когато се обърнах, видях около дузина играчи да лежат на земята. Всички, които бяха обърнати към точката на удара, паднаха", поясни Йеринич.