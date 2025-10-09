Свят

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

9 октомври 2025, 20:39
Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл
Източник: Getty Images

А ктрисата и филантроп Сюзън Кендъл Нюман е починала на 72-годишна възраст.

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала на 2 август вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми. Новината бе съобщена в некролог, публикуван на 7 октомври в The New York Times.

Сюзън Кендъл Нюман беше изтъкнат телевизионен продуцент, носител на наградите „Златен глобус“ и „Хуманитас“, както и номинирана за „Еми“, „Пийбоди“ и „Грами“. Тя получава признание за работата си по продукцията на ABC Theatre от 1980 г. — пиесата на Майкъл Кристофър „Кутията със сенките“, режисирана от самия Нюман, с участието на Джоан Удуърд и Кристофър Плъмър.

Кендъл продуцира и семейна поредица от аудиокниги с класическа литература за Simon & Schuster, за която получава номинация за „Грами“ в категорията „Най-добър албум с говорим текст за деца“.

Като актриса, тя дебютира на Бродуей през 1975 г. в краткотрайната пиеса „We Interrupt This Program…“. По-късно си партнира с баща си Пол Нюман във филма „Slap Shot“ (1977), а през 1978 г. играе тийнейджърска фенка в лентата на Робърт Земекис за Бийтълс – „I Wanna Hold Your Hand“. Същата година се появява и във филма на Робърт Алтман „A Wedding“.

Като филантроп, Сюзън Кендъл Нюман заема редица ръководни позиции във фондация „Скот Нюман“, посветена на превенцията на злоупотребата с наркотици. Организацията е основана от баща ѝ след смъртта на брат ѝ Скот, починал от свръхдоза.

По-късно в живота си тя разширява своята обществена дейност, застъпвайки се за каузи, свързани с образованието, правосъдието за непълнолетни, опазването на природата и здравеопазването, се посочва в некролога.

„Тя изигра ключова роля в оформянето на филантропските стратегии на частна фондация и се гордееше с това, че помага за идентифицирането на влиятелни местни организации, подкрепя рискови общности, често пренебрегвани от масовата филантропия, и разработва иновативни подходи за помощ при бедствия чрез местни фондации“, се казва още в съобщението.

„Сюзън Кендъл Нюман ще бъде запомнена с острия си ум и език, с щедростта и любовта си, както и с предаността си към семейството и приятелите.“

Източник: people.com    
Последвайте ни
Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 2 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

България Преди 2 часа

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 4 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 4 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

България Преди 4 часа

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 4 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 5 часа

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 5 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 5 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 5 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 5 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 5 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

,

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Свят Преди 5 часа

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 5 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

България Преди 5 часа

Министърът на външните работи взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст

<p>Новият COVID вариант &bdquo;Франкенщайн&ldquo; и симптомите му</p>

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

България Преди 5 часа

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) към началото на септември новият вариант XFG вече представлява над 80% от новорегистрираните случаи на COVID-19 на континента

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от бразилския

Gong.bg

Локо Пд с двуразови тренировки

Gong.bg

Обявиха бедствено положение в село Николово

Nova.bg

Имало ли е сеч в гората над Елените?

Nova.bg