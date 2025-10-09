Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

А ктрисата и филантроп Сюзън Кендъл Нюман е починала на 72-годишна възраст.

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала на 2 август вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми. Новината бе съобщена в некролог, публикуван на 7 октомври в The New York Times.

Сюзън Кендъл Нюман беше изтъкнат телевизионен продуцент, носител на наградите „Златен глобус“ и „Хуманитас“, както и номинирана за „Еми“, „Пийбоди“ и „Грами“. Тя получава признание за работата си по продукцията на ABC Theatre от 1980 г. — пиесата на Майкъл Кристофър „Кутията със сенките“, режисирана от самия Нюман, с участието на Джоан Удуърд и Кристофър Плъмър.

Кендъл продуцира и семейна поредица от аудиокниги с класическа литература за Simon & Schuster, за която получава номинация за „Грами“ в категорията „Най-добър албум с говорим текст за деца“.

Като актриса, тя дебютира на Бродуей през 1975 г. в краткотрайната пиеса „We Interrupt This Program…“. По-късно си партнира с баща си Пол Нюман във филма „Slap Shot“ (1977), а през 1978 г. играе тийнейджърска фенка в лентата на Робърт Земекис за Бийтълс – „I Wanna Hold Your Hand“. Същата година се появява и във филма на Робърт Алтман „A Wedding“.

Като филантроп, Сюзън Кендъл Нюман заема редица ръководни позиции във фондация „Скот Нюман“, посветена на превенцията на злоупотребата с наркотици. Организацията е основана от баща ѝ след смъртта на брат ѝ Скот, починал от свръхдоза.

По-късно в живота си тя разширява своята обществена дейност, застъпвайки се за каузи, свързани с образованието, правосъдието за непълнолетни, опазването на природата и здравеопазването, се посочва в некролога.

„Тя изигра ключова роля в оформянето на филантропските стратегии на частна фондация и се гордееше с това, че помага за идентифицирането на влиятелни местни организации, подкрепя рискови общности, често пренебрегвани от масовата филантропия, и разработва иновативни подходи за помощ при бедствия чрез местни фондации“, се казва още в съобщението.

„Сюзън Кендъл Нюман ще бъде запомнена с острия си ум и език, с щедростта и любовта си, както и с предаността си към семейството и приятелите.“