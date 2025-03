Почина човекът, спасил живота на 2,4 млн. бебета

Е дин от най-успешните кръводарители в света – чиято плазма спаси живота на повече от 2 милиона бебета – почина. Джеймс Харисън почина в съня си в старчески дом в Нов Южен Уелс, Австралия на 17 февруари, съобщи семейството му в понеделник. Той беше на 88 години, пише Би Би Си (BBC).

Известен в Австралия като човекът със златната ръка, кръвта на Харисън съдържа рядко антитяло, Anti-D,

което се използва за производството на лекарства, давани на бременни майки, чиято кръв е изложена на риск да атакува неродените им бебета.

Кръвната служба на Австралийския червен кръст, която отдаде почит на Харисън, каза, че той е обещал да стане донор след преливане, докато е претърпял голяма операция на гръдния кош, когато е бил на 14 години.

James Harrison OAM, an Australian blood donor who saved 2.4 million babies by donating his rare plasma, has died aged 88.



Affectionately known as the ‘Man with the Golden Arm’, Harrison became the world's most prolific blood and plasma donor thanks to his rare and precious… pic.twitter.com/RXw9C94Guc