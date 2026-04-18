Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Л егендата на световния баскетбол Оскар Шмид почина на 68-годишна възраст след дълго боледуване. Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта.

През последните години Шмид се бореше с последиците от мозъчен тумор. В изявление на семейството му се подчертава, че той „с куража, достойнството и съпротивата на тежката болест остана ролеви модел за отдаденост и любов към живота“, като „оставя огромно спортно наследство, което вдъхновява поколения не само в Бразилия, но и в цял свят“.

Oscar Schmidt, Basketball Hall of Famer and Brazilian icon, dead at 68 https://t.co/79921eFp7X pic.twitter.com/xXd27KRzDH — New York Post (@nypost) April 17, 2026

Кариерата на бразилеца е белязана от рекордни постижения. Той участва в пет поредни олимпийски игри и дълги години беше сред най-резултатните играчи в историята на олимпийския баскетбол. През 1987 г. е ключова фигура при историческата победа на Бразилия над САЩ във финала на Панамериканските игри в Индианаполис, където отбелязва 47 точки.

Шмид започва професионалния си път през 1974 г. и прекарва значителна част от кариерата си в Италия, където оставя трайна следа в клубния баскетбол. В този период се сближава с редица водещи фигури в спорта, сред които и българския баскетболен функционер Георги Глушков. Той е и съотборник с Джо Брайънт и оказва влияние върху развитието на сина му – бъдещата НБА звезда Коби Брайънт.

През 1984 г. е избран в драфта на НБА от Ню Джърси Нетс, но отказва да заиграе в лигата, за да продължи да представлява националния си отбор – решение, което остава символично за цялата му кариера.

С ръст от 203 см, Шмид се превръща в един от най-емблематичните стрелци от далечно разстояние през 80-те години. За Бразилия той изиграва десетки турнири и натрупва над 1000 точки само в олимпийски игри, като държи редица рекорди, включително 55 точки в един мач срещу Испания.

След края на състезателната си кариера през 2003 г., той се насочва към мотивационни изяви и публични речи, в които често говори открито за битката си с тежкото заболяване и за ценностите на спорта и живота.

Шмид е член на Зала на славата на ФИБА, Нейсмит Мемориал Баскетболна зала на славата и Италианска баскетболна зала на славата, което затвърждава мястото му сред най-великите фигури в историята на играта.