Почина Анджело Бадаламенти - композиторът на музиката от „Туин пийкс“

А нджело Бадаламенти, композиторът, известен най-вече със сътрудничеството си с Дейвид Линч в "Туин Пийкс" (включително призрачната и емблематична музика на сериала на ABC), както и с много други проекти, почина на 85-годишна възраст, съобщи БГНЕС.

no words, RIP Angelo Badalamenti one of the greatest. please watch this. pic.twitter.com/oiSQLBJ3YV

Член на семейството сподели новината в Инстаграм, като написа: "Моят велик чичо Анджело Бадаламенти премина бариерата на друго ниво на съществуване".

Той е писал също така песни за Нина Симон, Нанси Уилсън, Шърли Бейси и Мел Тилис, както и музика за "Inside the Actors Studio" и Летните олимпийски игри в Барселона.

Best known for his collaborations with David Lynch (including TWIN PEAKS, BLUE VELVET, and MULHOLLAND DRIVE), famed composer Angelo Badalamenti has passed away.



(1937-2022) pic.twitter.com/wCtNo7fOCP