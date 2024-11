Почина актьорът Тимъти Уест

А ктьорът Тимъти Уест почина в съня си на 90 години, „в обкръжението на своите приятели и семейството“.

Тимъти Уест беше обичан актьор с множество запомнящи се роли в телевизията и театъра, включително участия в култовите британски сериали "Улица Коронация", "Ийстендърс ", "Няма да изляза" и "Последно танго в Халифакс"

Sad news in the boat community today the passing of #timothywest passed away in his sleep at the age of 90 pic.twitter.com/6IxhAbDDw0 — Canal Boat Pictures (@CanalBoatPics16) November 13, 2024

Заедно със съпругата си, 92-годишната Прунела Скейлс, известна с ролята си на Сибил Фолти във "Фолти Тауърс", Уест се разхождаше с баржи и тесни лодки в Обединеното кралство, Европа, Индия и Египет в популярния сериал "Страхотни пътувания по канала".

Децата му Джулиет, Самуел и Джоузеф Уест съобщиха в изявление, издадено от неговия агент: „След дълъг и забележителен живот на и извън сцената, нашият скъп баща Тимъти Уест почина мирно в съня си снощи. Той беше на 90 години."

„Тим беше заобиколен от приятели и семейство в последните си мигове. Оставя след себе си съпругата си Прунела Скейлс, с която споделяха 61 години брак, сестра, дъщеря, двама сина, седем внуци и четирима правнуци. На всички ни ще липсва ужасно."

„Бихме искали да изразим благодарност към невероятния персонал на NHS в болницата Сейнт Джордж в Тутинг и в Ейвъри Уондсуърт за тяхната любяща грижа през последните му дни“.

Тимъти Уест бе носител на награда от RTS за главната си роля в "Чърчил и генералите " през 1979 г. В своята кариера той е играл образа на Уинстън Чърчил три пъти, включително в "Последния бастион" (1984) и "Хирошима" (1995).

So sad to hear about Timothy West. Our Mr Lister 🎩 #RIPTimothyWest pic.twitter.com/7uacK8raRx — ᴄᴇʀʏs ʜᴜɴᴋɪɴ 🦢🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@hunkin_24) November 13, 2024

Той бе номиниран за BAFTA за най-добър актьор през 1976 г. за ролята на Едуард VII в историческата драма, а четири години по-късно отново бе номиниран за най-добър актьор за различни роли, сред които и в "Престъпление и наказание".

В комедийната драма "Brass" той изигра безмилостния бизнесмен Брадли Хардакър от 1982 до 1984 г., като се завърна за трета серия през 1990 г.

Very sad news about the passing of Timothy West, one of the ones you want to live forever. pic.twitter.com/gfV0L0WcR7 — jojubs (@jojubs) November 13, 2024

През 2019 г., актьорът от Брадфорд изигра редник Годфри в "Армията на татко: Загубените епизоди"— възстановка на три изгубени епизода от класическата комедия на BBC "Армията на татко".

Тимъти Уест бе и чест изпълнител на Шекспирови роли, като се превъплъти в крал Лир през 2002 и 2016 г.

