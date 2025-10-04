Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Н а 76-годишна възраст си отиде известният италиански актьор Ремо Джироне, звезда от киното, театъра и телевизията, който доби международна известност най-вече с ролята на мафиотския бос Тано Кариди от трети до седми сезон на култовия сериал "Октопод" (La Piovra), съобщи Sky TG24.

Актьорът е починал в дома си в Монте Карло след дълго боледуване. Той живееше заедно със съпругата си.

Addio a Remo Girone, star della serie sulla mafia “La Piovra”. Le cause della morte dopo una lunga malattia https://t.co/wWuehyodFq — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) October 4, 2025

Първоначално той се занимава с икономика и търговия в Рим,

но заради страстта си по актьорството се отказва от бизнес кариерата и се насочва към Академията по драматично изкуство "Силвио д`Амико".

Резервиран и изживяващ професионалния си успех с дискретност, Джироне споделя живота си, а често и сцената със своята съпруга, актрисата Витория Дзини, с която са женени от 1982 г.

Ремо Джироне дебютира в киното през 1972 г и изиграва множество главни роли, включително и в американски сериали . Но мистериозният и харизматичен Гаетано „Тано“ Кариди е персонажът, който го превръща в емблема за киното.

В едно от своите интервюта той разкри, че на снимките за "Октопод" се е борил с рак на пикочния мехур, което едва не му коствало съдбоносната роля.

След големия успех на сериала е канен за роли в също множество филми и си партнира с немалко международни кинозвезди.

Смъртта му представлява тежка загуба за италианската култура, отбелязват италианските медии.