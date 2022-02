Обвинен в светотатство мъж беше убит с камъни в Пакистан

П обесняла тълпа уби с камъни мъж на средна възраст, обвинен в оскверняване на Корана, в джамия в далечно селище в Източен Пакистан, предаде Асошиейтед прес.

Ранени са и трима полицаи, а над 80 души са задържани.

Уредникът на джамията заяви, че е видял мъжа да гори свещената за мюсюлманите книга и е казал на други хора, преди да информира полицията, уточни говорителят на полицията Чаудхри Имран.

Насилието е извършено в събота вечерта в област Ханевал на провинция Пенджаб.

Говорителят уточни, че полицията е пристигнала в джамията максимално бързо и е открила мъжа, заобиколен от гневна тълпа.

Полицай Мохамад Икбал и двама негови подчинени са опитали да го арестуват, но групата започнала да хвърля по тях камъни, ранявайки сериозно Икбал. Другите двама били леко ранени.

Мюнавар Гуджар, началник на полицейското управление в Туламба, заяви, че е изпратил бързо подкрепления в джамията, но те пристигнали едва след като тълпата вече била убила мъжа с камъни и обесила тялото му на дърво. Жертвата е Муштак Ахмед, 41-годишен мъж от близко село.

"Злощастният мъж беше психически нестабилен през последните 15 години и според семейството му често изчезвал от дома си с дни, просейки и ядейки каквото намери", уточни Гуджар. Тялото му е предадено на семейството.

Миян Мохамад Рамзан, пазителят на джамията, заяви, че е видял от сградата, намираща се в съседство до дома му, да се издига дим. Изтичал да провери какво става и видял един изгорен Коран и мъж, опитващ се да изгори друг. Докато той му крещял да спре, хората били започнали да пристигат за вечерните молитви.

