Бременна пакистанка си заби пирон в главата, искала да роди момче

Б ременна пакистанка заби пирон в главата си по съвета на лечител, който ѝ казла, че това ще ѝ гарантира раждането на момче, предаде Агенция Франс прес.

Използването на лечители, чиито практики се коренят в мистичните суфистки предания, е широко разпространено в Пакистан,

където преобладаващото население е мюсюлманско, въпреки неодобрението на някои ислямски школи.

В Южна Азия често се вярва, че синът осигурява по-добра финансова сигурност на родителите, отколкото дъщерите.

A pregnant Pakistani woman had a nail hammered into her head by a faith healer who said it would guarantee she gave birth to a boy, a doctor said Wednesday



