Химическа кастрация за серийните изнасилвачи в Пакистан

П акистанският парламент прие нов закон срещу изнасилванията, който позволява на съда да постановява химическа кастрация на някои престъпници и предвижда организирането на специализирани съдилища, които да забързат съдебния процес, предаде ДПА.

Застреляна и след това обезглавена: убийствата на жени в Пакистан са чести, брутални и безнаказани

Законът предвижда рецидивистите, престъпниците, участвали в групово изнасилване и педофилите да бъдат подложени на химическа кастрация - наказание, което според правозащитни групи и адвокати е жестоко.

Sex offenders convicted of multiple rapes could face chemical castration in Pakistan after lawmakers passed new anti-rape legislation that aims to speed up convictions and impose tougher sentences https://t.co/dQYAiuPNAl