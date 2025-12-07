Перу залови над 3 тона кокаин, предназначен за Белгия

П еруанското полицейско звено за борба с наркотрафика залови 3,4 тона кокаин, който е трябвало да бъде скрит сред банани, предназначени за Белгия, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на местните власти от снощи.

"В рамките на интензивна операция срещу разпространението на наркотици националната полиция на Перу иззе 3407 килограма кокаинов хидрохлорид (бял прах - бел. ред.) в региона Пиура (в северозападната част на страната), като по този начин предотврати изпращането на товара в чужбина", обяви Министерството на вътрешните работи на Перу.

Конфискуваните наркотици са дошли от известния с отглеждането на кока регион, наричан ВРАЕМ (VRAEM - Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro на испански език, или Долината на реките Апуримак, Ене и Мантаро), уточни президентът на Перу Хосе Хери.

По време на операцията, осъществена в сряда, полицията е спряла камиони, превозващи над 3000 пакета с кокаин до склад за банани за износ. Той се намира на около 100 километра от пристанищния град Паита, поясниха властите.

Операцията е била извършена съвместно с американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА), заяви генерал Нилтон Сантос, началник на полицейското звено за борба с наркотиците. Той посочи, че стойността на иззетия кокаин надхвърля 68 милиона долара (58,4 милиона евро).