„Отношението беше отвратително“: Ники Минаж говори след ареста си в Амстердам

Н ики Минаж говори след ареста си в Холандия, твърдейки, че е била третирана по различен начин заради расата си.

41-годишната певица каза: „Не мога да стигна до Манчестър, не знам кога за последен път се чувствах толкова отчаяна. Не само това, но и да знаеш, че правят нещо нарочно, защото си от друга раса.“

„Отношението беше просто отвратително и не бих го пожелал на никого. И да, лежал съм в затвора преди. Няма нищо общо с това, ако си бил в затвора преди.“

Nicki Minaj has spoken out following her arrest in the Netherlands, claiming she was treated differently because of her racehttps://t.co/i3ykzZTBYM