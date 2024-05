Ники Минаж се извини след ареста за канабис в багажа и проваления концерт

А мериканската рапърка Ники Минаж се извини официално на хилядите си почитатели в Манчестър, след като не успя да изнесе предварително планирания за 25 май концерт в града, част от британското й турне.

Певицата бе арестувана на летище "Схипхол" в Амстердам часове по-рано, като написа в профила си в социалната мрежа X, че властите са я задържали с мотив, че са открили канабис в багажа й.

Полицията в Нидерландия потвърди, че е задържала 41-годишна американка, но отказа да обяви самоличността й.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.