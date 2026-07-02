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Откриха ли наистина „златно бельо“ и $57 млн. у депутатка? Истината за корупционния скандал в Ирак

Ирак започна мащабна акция с 47 ареста на политици, но реалното разследване се заплете с абсурдна фалшива новина. Интернет бе залят от митове за конфискувани куфари с милиони и златно бельо, които властите изобщо не са потвърдили

2 юли 2026, 12:17
Откриха ли наистина „златно бельо“ и $57 млн. у депутатка? Истината за корупционния скандал в Ирак
Източник: iStock

П отвърдено разследване за корупция се заплете с непотвърдени вирусни твърдения.

Популярни публикации в социалните мрежи, твърдящи, че иракските власти са открили „златно бельо“, 57 милиона долара в брой и 27 килограма злато при обиски на иракски законодатели, предизвикаха широко внимание в интернет.

Въпреки че Ирак потвърди за мащабно антикорупционно разследване, включващо депутати и правителствени служители, сензационните твърдения, циркулиращи онлайн, съчетават доклади от два отделни случая, като най-атрактивните обвинения остават непотвърдени от иракските власти.

Какви са вирусните твърдения за обиските на иракски депутати?

Вирусните твърдения за обиски на иракски депутати комбинират съобщения, свързани с двама иракски законодатели.

Едното засяга иракския депутат Алия Насиф, като множество регионални медии съобщават, че властите са открили повече от 20 милиарда иракски динара (около 15,5 милиона долара) в брой и количества злато по време на обиск в нейното жилище като част от антикорупционното разследване в Ирак.

Второто засяга иракския законодател Хинд Ел-Абаси, като турски медии съобщават, че властите са открили 57 милиона долара в брой, 27 килограма злато и вещ, описана като „златно бельо“, при претърсване на дома ѝ. Тези твърдения бързо се разпространиха във Facebook и други онлайн платформи, но не са публично потвърдени от иракските власти.

Какво е потвърдено за операцията?

Доклади в регионалните медии сочат, че иракските власти са започнали мащабно антикорупционно разследване, включващо десетки заподозрени, сред които членове на парламента и правителствени служители. Според тези съобщения 47 души са били задържани като част от разследване за предполагаема корупция и злоупотреба с публични средства.

Въпреки че за по-широката операция се съобщава масово, иракските власти не са публикували официално доказателства, потвърждаващи предполагаемото изземване на 57 милиона долара, 27 килограма злато или „златно бельо“.

Към момента иракските власти не са излезли с официално изявление, което да потвърждава или отрича тези конкретни обвинения.

Обвинения, включващи пари в брой и злато

Твърденията за огромното количество злато и „златно бельо“, бяха повторени от няколко турски медии, отразяващи съобщенията за обиска.

Нито един от прегледаните доклади обаче не включва официални доказателства от иракските власти в подкрепа на тези находки. Въпреки че обвиненията се разпространиха широко онлайн, те все още не са подкрепени с публично оповестени правителствени изявления, съдебни регистри или полицейски документи.

Кои са иракските депутати, посочени в съобщенията?

Популярните съобщения визират двама иракски законодатели. Алия Насиф е идентифицирана в множество регионални съобщения, отразяващи антикорупционното разследване в Ирак, докато Хинд Ел-Абаси е свързвана с отделните вирусни твърдения, включващи 57 милиона долара (около 42 милиона лири), 27 килограма (около 60 паунда) злато и „златно бельо“.

В момента иракските власти не са потвърдили официално тези конкретни обвинения и нито един от двамата законодатели не е отговорил публично на вирусните съобщения.

Защо твърденията станаха толкова популярни в социалните мрежи

Въпреки че антикорупционното разследване в Ирак е значимо само по себе си, онлайн вниманието бързо се насочи към предполагаемото откриване на „златно бельо“, като необичайното твърдение стана фокус на мемета и хумористични публикации в социалните мрежи.

Едно широко споделяно меме сравнява обикновен чифт бельо с такъв в златист цвят под надпис, първоначално написан на арабски и преведен на английски за яснота: „Разликата между моето бельо и нейното“.

Друго, вдъхновено от серията видеоигри Grand Theft Auto, изобразява герои, нахлуващи в стая, като препратка към съобщенията за претърсването, докато отделно меме на шега описва предполагаемото скривалище като „Нейната ферма“.

Секцията за коментари в Instagram също се напълни с хумористични реакции от иракски потребители. Някои пишат: „Сега вече знам къде са отишли парите на Ирак“, докато други се шегуват, че депутатката има „повече пари от Шакира“, че е „по-богата от Роналдо“ или дори „по-богата от Кардашиян“.

Други коментари включват: „Чувам цифри, за които не бях чувал преди“, „Правителството арестува правителството“, „Илон Мъск в момента“ и „Само сутиенът ѝ ще направи целия ми живот по-добър“.

Какво трябва да се знае за вирусните твърдения

Антикорупционното разследване в Ирак е широко отразявано, но най-сензационните обвинения, циркулиращи онлайн, все още предстои да бъдат подкрепени от публично оповестени доказателства от иракското правителство.

Засега историята илюстрира как потвърдените факти около разследването на корупцията в Ирак са се преплели с вирусни твърдения, които продължават да се разпространяват в социалните мрежи без официално потвърждение.

Източник: ibtimes/latestly/gulfnews    
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