Откриха ли наистина „златно бельо“ и $57 млн. у депутатка? Истината за корупционния скандал в Ирак

П отвърдено разследване за корупция се заплете с непотвърдени вирусни твърдения.

Популярни публикации в социалните мрежи, твърдящи, че иракските власти са открили „златно бельо“, 57 милиона долара в брой и 27 килограма злато при обиски на иракски законодатели, предизвикаха широко внимание в интернет.

Въпреки че Ирак потвърди за мащабно антикорупционно разследване, включващо депутати и правителствени служители, сензационните твърдения, циркулиращи онлайн, съчетават доклади от два отделни случая, като най-атрактивните обвинения остават непотвърдени от иракските власти.

Какви са вирусните твърдения за обиските на иракски депутати?

Вирусните твърдения за обиски на иракски депутати комбинират съобщения, свързани с двама иракски законодатели.

Authorities in Iraq raid a Iraqi parliament member only to find $57,000,000 in cash and golden under wears and large 24k golden dildos. pic.twitter.com/t1RK7vXdsT — West Asia Post™️ (@westasiapost) June 30, 2026

Едното засяга иракския депутат Алия Насиф, като множество регионални медии съобщават, че властите са открили повече от 20 милиарда иракски динара (около 15,5 милиона долара) в брой и количества злато по време на обиск в нейното жилище като част от антикорупционното разследване в Ирак.

Второто засяга иракския законодател Хинд Ел-Абаси, като турски медии съобщават, че властите са открили 57 милиона долара в брой, 27 килограма злато и вещ, описана като „златно бельо“, при претърсване на дома ѝ. Тези твърдения бързо се разпространиха във Facebook и други онлайн платформи, но не са публично потвърдени от иракските власти.

She had a golden thong and bra plus millions in dollars and 🇮🇶 Dinar. Stolen from Iranians and Iraqi. She was a MP in Iraq’s parliament. pic.twitter.com/HD5gRAYZqC — Eman (@Faryaadd) June 29, 2026

Какво е потвърдено за операцията?

Доклади в регионалните медии сочат, че иракските власти са започнали мащабно антикорупционно разследване, включващо десетки заподозрени, сред които членове на парламента и правителствени служители. Според тези съобщения 47 души са били задържани като част от разследване за предполагаема корупция и злоупотреба с публични средства.

Въпреки че за по-широката операция се съобщава масово, иракските власти не са публикували официално доказателства, потвърждаващи предполагаемото изземване на 57 милиона долара, 27 килограма злато или „златно бельо“.

Към момента иракските власти не са излезли с официално изявление, което да потвърждава или отрича тези конкретни обвинения.

Iraqi authorities arrested at least 67 officials, most linked to the Islamic Republic, on corruption charges.



Investigators uncovered approximately US$53.4 million in cash (70 billion Iraqi dinars), along with gold underwear - a bra and panties - in the home of pro-Khamenei MP… https://t.co/DxXJU27l2B pic.twitter.com/gpaguxhSwI — The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) June 30, 2026

Обвинения, включващи пари в брой и злато

Твърденията за огромното количество злато и „златно бельо“, бяха повторени от няколко турски медии, отразяващи съобщенията за обиска.

Нито един от прегледаните доклади обаче не включва официални доказателства от иракските власти в подкрепа на тези находки. Въпреки че обвиненията се разпространиха широко онлайн, те все още не са подкрепени с публично оповестени правителствени изявления, съдебни регистри или полицейски документи.

Кои са иракските депутати, посочени в съобщенията?

Популярните съобщения визират двама иракски законодатели. Алия Насиф е идентифицирана в множество регионални съобщения, отразяващи антикорупционното разследване в Ирак, докато Хинд Ел-Абаси е свързвана с отделните вирусни твърдения, включващи 57 милиона долара (около 42 милиона лири), 27 килограма (около 60 паунда) злато и „златно бельо“.

В момента иракските власти не са потвърдили официално тези конкретни обвинения и нито един от двамата законодатели не е отговорил публично на вирусните съобщения.

🇮🇶 During an anti-corruption operation in Iraq, authorities found $57 million in cash, 27 kilograms of pure gold, and gold underwear in the home of MP Hind al-Abbasi. pic.twitter.com/MzR2NoA2Kd — Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026

Защо твърденията станаха толкова популярни в социалните мрежи

Въпреки че антикорупционното разследване в Ирак е значимо само по себе си, онлайн вниманието бързо се насочи към предполагаемото откриване на „златно бельо“, като необичайното твърдение стана фокус на мемета и хумористични публикации в социалните мрежи.

Едно широко споделяно меме сравнява обикновен чифт бельо с такъв в златист цвят под надпис, първоначално написан на арабски и преведен на английски за яснота: „Разликата между моето бельо и нейното“.

Друго, вдъхновено от серията видеоигри Grand Theft Auto, изобразява герои, нахлуващи в стая, като препратка към съобщенията за претърсването, докато отделно меме на шега описва предполагаемото скривалище като „Нейната ферма“.

Секцията за коментари в Instagram също се напълни с хумористични реакции от иракски потребители. Някои пишат: „Сега вече знам къде са отишли парите на Ирак“, докато други се шегуват, че депутатката има „повече пари от Шакира“, че е „по-богата от Роналдо“ или дори „по-богата от Кардашиян“.

Други коментари включват: „Чувам цифри, за които не бях чувал преди“, „Правителството арестува правителството“, „Илон Мъск в момента“ и „Само сутиенът ѝ ще направи целия ми живот по-добър“.

Какво трябва да се знае за вирусните твърдения

Антикорупционното разследване в Ирак е широко отразявано, но най-сензационните обвинения, циркулиращи онлайн, все още предстои да бъдат подкрепени от публично оповестени доказателства от иракското правителство.

Засега историята илюстрира как потвърдените факти около разследването на корупцията в Ирак са се преплели с вирусни твърдения, които продължават да се разпространяват в социалните мрежи без официално потвърждение.