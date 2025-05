Огненият ад се разраства: Хиляди се евакуираха от домовете си в Канада

М естните власти в канадската провинция Саскачеван обявиха извънредно положение на фона на горските пожари, които бушуват в северната част на региона и принудиха хиляди хора да напуснат домовете си, предаде ДПА.

„Днес обявихме извънредно положение в цялата провинция, тъй като горски пожари заплашват нашите общности и вече принудиха хиляди наши жители да напуснат домовете си“, написа премиерът на Саскачеван Скот Моу в социалната мрежа „Екс“.

Canada: More than 17,000 people are being evacuated in Manitoba as wildfires cause the province’s worst season start in years. The government declared a state of emergency, calling it the largest evacuation in living memory. pic.twitter.com/9RBJjpVCD2

Той добави, че това ще позволи на властите да мобилизират „ресурсите, необходими за безопасното евакуиране на жителите на Саскачеван и за да защитим нашите общности“.

Това може да включва искания за допълнителни ресурси от Отава, като например служители, ресурси и изпращане на въоръжените сили, посочва канадската национална телевизия Си Би Си.

Lots of smoke on satellite this evening in Canada as dozens of wildfires burn out of control, particularly in Alberta where pyrocumulus clouds can be seen. Around 17,000 people are under evacuations in Manitoba and a 30 day provincial emergency has been declared in Saskatchewan. pic.twitter.com/YGAPCkKUS4