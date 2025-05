Истината зад "разкъсаното и окървавено рамо" на стюардесата на Макрон

П рез последните дни в социалните мрежи се разпространи видео, в което се вижда как съпругата на френския президент Еманюел Макрон — Брижит — го отблъсква по лицето при слизане от президентския самолет във Виетнам. Кадрите предизвикаха бурна реакция онлайн, а някои потребители твърдяха, че се вижда и стюардеса с разкъсана и окървавена риза на рамото.

Wait what?! What the heck happened on Emmanuel Macron's plane?!! Look at the flight attendant's ripped and bloody shoulder. pic.twitter.com/NqEq00XOgJ

Тези твърдения обаче бяха категорично опровергани от проверка на фактите, извършена от организацията Lead Stories. Според тях, предполагаемата „разкъсана и окървавена риза“ всъщност е шал или нашивка, намираща се на рамото на жената. На видеозаписите ясно се вижда, че тя се движи нормално и не показва никакви признаци на нараняване.

Въпросът, който възникна след разпространението на видеото, бе: показва ли то автентично стюардеса с „разкъсано и окървавено рамо“ на най-горната платформа на стълбата, когато президентът Макрон и съпругата му пристигат на международното летище в Ханой на 25 май 2025 г.?

Не, това не е вярно.

Кадри, заснети от реномирани световни медии, ясно показват, че става въпрос за шал или декоративна лепенка върху рамото. Освен това, дори в самото видео, използвано за разпространение на твърдението, жената движи ръката си свободно и по напълно естествен начин.

Очевидно е, че ако наистина имаше окървавена стюардеса или член на наземния екипаж при президентското пристигане, това щеше да бъде отразено от журналистите на място. Още повече, че моментът, в който вратата на самолета се отваря и Брижит Макрон отблъсква съпруга си, предизвика значителен медиен интерес, включително мемета, новинарски репортажи и проверки на фактите. В нито един от тях обаче не се споменава за пострадал човек или за каквото и да било насилие извън игривия жест между двамата съпрузи.

Съмнителното твърдение произхожда от публикация в платформата X.com от 26 май 2025 г. , споделена от акаунта @CaptKylePatriot с надпис: „Не мога да спра да гледам това, вижте го на забавен каданс. Лицата на всички.😆“, последвано от:„Вижте разкъсаното окървавено рамо на стюардесата😳“.

I can't stop watching this, check it out in slow motion. All of their faces😆



Check out the stewardess's ripped bloody shoulder😳



@CaptKylePatriots pic.twitter.com/JmyZnsp8x0