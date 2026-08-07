"Словото му ни учи на съвест и достойнство": Илияна Йотова за 90-годишнината на Стефан Цанев

С ловото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем, и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта, каза президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до бележития български драматург, писател и поет по повод 90-годишнината му. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По думите на президента Стефан Цанев е сред големите родни творци на нашето време. Не онези, които дават готовите отговори, а мислителите, които ни учат да задаваме въпроси и да отстояваме своето достойнство, заяви тя.

Вашите произведения са израз на верността ви към свободата и честността и на високата отговорност на твореца да води диалог със своята публика, се обръща президентът към Цанев. Тя отбелязва, че творчеството му десетилетия наред вдъхновява, провокира и възпитава поколения, защото в него се открива траен духовен ориентир.

Президентът припомни, че в романа „Мравки и богове“ на Стефан Цанев героят Данаил Кардамов пита себе си: „Защо гледаме все към небето?“. Всеки човек има свой отговор на този въпрос, но аз вярвам, че какъвто и да е той, в него се таи частица съкровена надежда и вяра в по-доброто бъдеще, даваща сили за нова стъпка по пътя към постигането му, заяви още Илияна Йотова.

Най-важното бе, че имаше думата „свобода“ в нашите стихове, каза поетът и драматург Стефан Цанев, който днес празнува 90-годишнината си.