Погребаха тайно обвинителката на принц Андрю - Вирджиния Джуфре

В ирджиния Джуфре беше погребана в Австралия по време на частна церемония, проведена месец след нейната смърт на 41-годишна възраст.

Близките ѝ се сбогуваха с нея по време на кремация, потвърди PEOPLE. Според информация на The West Australian, който пръв съобщи новината, службата се е състояла в Мемориалния парк „Пинару Вали“ в Падбъри, Австралия.

The funeral of Virginia Giuffre, the accuser of Prince Andrew, has taken place in secret.https://t.co/foEIZC52D8 pic.twitter.com/OPVnw70O4Y