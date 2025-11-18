Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

П ричината за смъртта на Даян Лад беше разкрита две седмици след като номинираната за „Оскар“ актриса почина на 3 ноември на 89-годишна възраст.

Почина актрисата Даян Лад

Лад, майка на звездата от „Джурасик парк“ Лора Дърн, е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт, получен от People в понеделник.

Според клиниката в Кливланд дихателната недостатъчност настъпва, когато в тялото няма достатъчно кислород или се натрупва прекомерно количество въглероден диоксид. Тя може да се развие внезапно (остра) или постепенно (хронична) и най-често е последица от белодробно заболяване. В документа се посочва, че актрисата от „Китайски квартал“ е страдала от интерстициална белодробна болест години преди смъртта си, а езофагеалната дисмотилитет е отбелязана като още един съществен фактор, допринесъл за кончината ѝ. Лад е кремирана на 10 ноември, съобщава смъртният акт.

Лора Дърн, която Лад има от брака си с Брус Дърн, обяви смъртта на звездата от „Алис вече не живее тук“ в изявление на 3 ноември. „Моята невероятна героиня и моят дълбок дар на майка, Даян Лад, почина заедно с мен тази сутрин в дома ѝ в Охай, Калифорния“, започна 58-годишната Лора.

„Тя беше най-великата майка, баба, актриса, артист и емпатичен дух, който само мечтите биха могли да създадат“, добави актрисата от „Синьо кадифе“. „Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети със своите ангели.“

Лад получава първата си номинация за „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за филма на Мартин Скорсезе „Алис вече не живее тук“ през 1974 г. По-късно е номинирана още два пъти в същата категория — за „Диво по сърце“ (1990) и „Блуждаеща роза“ (1991) — и в двата филма играе заедно с дъщеря си.

Освен трите номинации за „Оскар“ в над шестдесетгодишната си актьорска кариера, Лад има и три номинации за „Еми“, както и номинация за „Златен глобус“.

89-годишният Брус Дърн по-късно почете паметта на бившата си съпруга с трогателно изявление след новината за смъртта ѝ. Двамата се женят през 1960 г. и имат две дъщери — Даян и Лора — преди да се разведат през 1969 г.

Даян, първородната им дъщеря, трагично умира при инцидент в плувен басейн на 18-месечна възраст. Загубата ѝ става една от причините за раздялата на Лад и Брус след девет години брак.

„Даян беше страхотна актриса и аз я чувствам като нещо като „скрито съкровище“, докато не срещна Дейвид Линч“, казва звездата от „Небраска“ в изявление. „Когато той я избра за ролята на майката на Лора в „Диво сърце“, сякаш светът наистина разбра нейния гений.“

„Тя беше изключително ценна като член на борда на SAG в продължение на десетилетия, предоставяйки истинска актьорска перспектива“, продължава той. „Тя живя добър живот. Виждаше всичко такова, каквото беше. Беше чудесен съотборник за колегите си актьори. Беше забавна, умна, любезна.“

Брус завършва почитта си, като благодари на Лад, че е била „прекрасна“ майка на дъщеря им Лора.

„Но най-важното за мен беше, че тя беше прекрасна майка на нашата невероятна дъщеря вундеркинд“, заключава актьорът от „Великият Гетсби“. „И за това ще ѝ бъда вечно благодарен.“

След раздялата си с Дърн, Лад се омъжва за Уилям А. Ший-младши. Двамата се развеждат осем години по-късно, през 1976 г.

Звездата от „Коледна ваканция на National Lampoon“ сключва третия си брак с Робърт Чарлз Хънтър през 1999 г. Двамата остават заедно до смъртта на Хънтър през юли 2025 г. на 77-годишна възраст.