Свят

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

7 август 2025, 23:41
Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море
Източник: istock/Getty Images

К апитан на товарен кораб е задържан от турската брегова охрана в град Ялова във връзка с изчезването на турския бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданелите, съобщи „Хюриет“. 

Вчера турските власти започнаха мащабна издирвателна операция по сигнал на роднини на собственика на корабостроителната фирма „Мазу Яхтс“ (Mazu Yachts) Халит Юкай, който е известен на обществеността в Турция с близките си отношения с актьори като Къванч Татлътуг и Чагатай Улусой. В хода на издирването, в което освен специализираните екипи се включиха и голям брой рибарски лодки, бе намерена разбитата и полупотънала лодка, с която Юкай е отплавал по-рано през деня от пристанището в Ялова. 

Издирват турски милионер след инцидент с яхта край Миконос

Въпреки вчерашното откритие, все още няма никакви следи от Юкай, като днес издирването му продължи, а екип на бреговата охрана задържа в град Ялова капитан на товарен кораб по обвинение в „причиняване на смърт по невнимание“ във връзка със случая. По информация на "Хюриет" мъжът е управлявал кораб, който е преминал през мястото, където е намерена лодката на Юкай, в деня на неговото изчезване. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Мраморно море милионер Турция
Последвайте ни
ГДБОП разби

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Как да разпознаем фалшивото евро

Как да разпознаем фалшивото евро

pariteni.bg
Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 18 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 18 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 16 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 15 часа

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 2 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

България Преди 2 часа

Две години чакам присъда, заяви младата жена

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 3 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 4 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

България Преди 4 часа

Салич: Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!"

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Свят Преди 5 часа

Сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 7 часа

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

България Преди 7 часа

Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон

Снимката е илюстративна

HTLV-1: Смъртоносният вирус, за който никой не говори

Свят Преди 7 часа

HTLV-1, открит за първи път през 1980 г., е ретровирус – част от същото вирусно семейство, към което принадлежи и ХИВ

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Свят Преди 8 часа

Украински бойни дронове са ударили рафинерия, катер 02510 "БК-16“ и три руски радарни станции

<p>&quot;Заседналият&quot; в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира</p>

След 286-дневния космически полет: "Заседналият" в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира от НАСА

Любопитно Преди 8 часа

НАСА обяви пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Свят Преди 8 часа

Путин: ОАЕ е едно от възможните места за среща с Тръмп

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Свят Преди 9 часа

„Стигнах до точката, в която си казах: Уау, трудно е да живееш така. Не осъзнавах колко изтощено е било тялото ми"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

България Преди 9 часа

Местните жители се оплакаха от постоянно замърсяване и задушлива миризма

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Свят Преди 9 часа

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Зрелият Левски на Веласкес: Невероятно отношение

Gong.bg

Героят за Левски: Сбъдната мечта, гордея се с публиката

Gong.bg

Пожар обхвана част от гора в Шуменското плато (СНИМКИ)

Nova.bg

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ

Nova.bg