Свят

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Новата линия на „Юръпиън слийпър“ свързва Франция и Германия с нощни курсове през Брюксел и други градове

27 март 2026, 08:53
Източник: iStock/Getty Images

П ървият нощен влак, свързващ столиците на Франция и на Германия, потегли снощи от Париж и се очаква да пристигне в Берлин днес около 9 ч., предадоха Франс прес и ДПА.

Компанията, осигуряваща пътуванията по това трасе, е нидерланско-белгийската "Юръпиън слийпър".

Досега са продадени 25 000 билета за пътуване с нощния влак.

Влакът ще спира в Брюксел, откъдето ще се насочва към Берлин и обратно. В послествие ще има спирки и в Монс, Лиеж и Хамбург.

Някои от пътниците във влака споделят, че пътуват с него по екологични причини, а някои признават, че така могат да пренесат например повече бутилки френско вино в Германия.

Влаковете по линията ще вървят във вторник, четвъртък и неделя в посока Франция-Германия и в понеделник, сряда и петък в обратната посока. Те потеглят от Северната гара на Париж и от Централната гара на Берлин.

Цената на билетите варира от 39,99 евро до седалка в купе с шест места до 59,99 евро за легло в спален вагон.

Източник: БТА, Николай Желязков    
