Таен полет, нощен влак: Как Байдън пристигна в Киев

И зненадващото посещение на американския президент Джо Байдън в Киев започна близо 24 часа, преди да пристигне там - посред нощ по източноамериканско време, в хангара на едно военно летище край Вашингтон.

Без да знаят медиите в цял свят, политическата класа и избирателите в САЩ, 80-годишният демократ се качи в един Боинг 757 на военновъздушните сили с кодово обозначение Си-32. Това стана в 04:00 ч. (09:00 по Гринуич) в неделя.

While the world thought President Biden was home for the evening after a date night in Washington, he was actually headed to Kyiv, Ukraine. Read about his trip. https://t.co/gCAdtCj7KC — The New York Times (@nytimes) February 21, 2023

Този самолет – умален вариант на Еър Форс 1, с който пътуват обикновено президентите на САЩ, бе на стоянка доста далеч от мястото, където Байдън обичайно поема на път. Една подробност разкрива характера на пътуването, държано в тайна: всички илюминатори бяха със спуснати щори.

Четвърт час по-късно държавникът, неколцина агенти, отговорни за сигурността му, един малък медицински екип, приближените му съветници и двама журналисти, заклели се да мълчат, отлетяха за Украйна – близо година след руското нападение.

Президентът на САЩ без никакво съмнение е сред най-наблюдаваните фигури на планетата. Дори най-незначителните му придвижвания се отразяват от журналисти, а всяка дума, казана публично, се записва и се излъчва или цитира в печата.

На тази твърде специална визита присъстваха само двама от 13-те фотожурналисти и репортери от радиа, телевизии и печатни медии, които обикновено го придружават в чужбина.

Biden in Kyiv: "One year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv ... perhaps even the end of Ukraine ... one year later, Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. America stands with you, and the world stands with you." pic.twitter.com/QJOKkB8eOm — Aaron Rupar (@atrupar) February 20, 2023

Избраните щастливци бяха Сабрина Сидики, редактор от "Уолстрийт джърнъл" (която разкри подробностите за това странстване, щом получи зелена светлина от Белия дом), и Ивън Вучи, фотограф от американската агенция Асошиейтед прес.

Двамата бяха извикани във военновъздушната база Андрюс недалеч от столицата на САЩ за 02:15 ч.

Щом влязоха, им бе наредено да предадат телефоните си – върнаха им ги, едва когато Байдън пристигна в Киев, тоест към 24 часа след това.

Първи етап от това пътуване бе около седемчасовият полет от Вашингтон до американската военна база Рамщайн в Германия, където машината кацна, за да зареди още гориво. Там илюминаторите също останаха със спуснати щори, а пътниците – на борда.

Вторият полет бе до летище "Жешув-Яшонка" в Югоизточна Полша, станало международен хъб, през който минават оръжия и боеприпаси за милиарди долари, по-специално американски, предназначени за украинците.

Today, President Biden is in Kyiv to reaffirm America’s unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.



The United States of America will stand with the Ukrainian people for as long as it takes. pic.twitter.com/1IJuCcsVJd — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2023

"Приятно е да се завърнеш"

През тези дълги часове двамата журналисти не успяха да видят Байдън. Щом слязоха на полското летище, те се мушнаха в един джип от кортежа. Журналистите, придружаващи Байдън, често се движат в колоната, но този път нямаше никакви сирени и нищо не издаваше присъствието на американския президент, насочил се към гарата в полския град Пшемисъл близо до границата с Украйна.

В Полша бе 21:15 ч., когато колоната спря пред влакова композиция от осем вагона. Журналистите се качиха – така и без да видят Байдън. Влакът пое по маршрута, по който са били доставяни в Украйна астрономически количества помощ, а в другата посока са пътували милиони украински жени и деца, бягащи от конфликта.

Повечето хора във влака бяха част от "значителния екип по сигурността", посочи Сабрина Сидики.

Президентът казва, че влаковете го очароват. Обича да разправя за годините, прекарани в совалки между Вашингтон и къщата му в щата Делауер, когато е бил сенатор и се е връщал у дома, за да наглежда двамата си млади сина след смъртта на майка им в пътно произшествие.

These photos published by the President's Office show U.S. President Joe Biden and President Volodymyr Zelensky during their meeting in Kyiv on Feb. 20. pic.twitter.com/DJ1Nl6jWac — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 20, 2023

Един от прякорите му е "Амтрак Джо" – от името на американската железопътна компания.

Това десетчасово пътуване из Украйна съвсем не наподобяваше обичайните обиколки на един американски президент – то протече в регион, обхванат от война, и противно на президентските визити в Афганистан или Ирак сигурността не бе поверена на американските войски.

Влакът влезе в Киев на разсъмване. Байдън, посетил за последен път украинската столица, когато бе вицепрезидент на Барак Обама, слезе от него в 08:07 ч. местно време.

"Приятно е да се завърнеш в Киев", рече той.