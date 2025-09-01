Свят

Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката

„Аз не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК,“ казва Наоми Пилула

1 септември 2025, 11:48
Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Н аоми Пилула е като всеки от нас.

Тя работи пет дни в седмицата, ходи на църква в неделя и обича да си прави маникюр. Харесва модата, приятелите и семейството си. Тези ежедневни моменти тя споделя и в Instagram, където публикува няколко пъти седмично.

Представете си изненадата ѝ, когато обикновено видео за любимата ѝ маска за лице предизвика коментари като „това изкуствен интелект ли е?“ и „ползва ли филтър?“ След известно време Пилула осъзнала, че коментарите всъщност са за външния ѝ вид, но истинската буря настъпила, когато публикувала селфи през юни.

Пилула е родена и израснала в Замбия. Най-малката от седем деца, тя споделя, че възприятието ѝ за красота се е променило с времето и опита ѝ, пише People.

„В Замбия красотата се свързва с жените с извивки, с по-пълни форми,“ обяснява тя и добавя: „Като по-дребна, винаги ми казваха: ‘Яж повече, напълней.’“

По време на ученето си в Университета на Куинсланд, Австралия и Университета в Окланд, Нова Зеландия, тя била единственият чернокож студент в класа си, което ѝ дало нов поглед върху външността и красотата извън родната ѝ страна.

Растейки, тя била особено подигравана за носа си. В края на тийнейджърските си години и в началото на двадесетте, Пилула започнала да цени физическите си черти и накрая те спрели да са повод за тревога.

„Знам, че една от най-спорните ми черти – този нос, който разбуни интернет – е носът на баща ми. Защо да премахна черта, която ме свързва с него? Няма смисъл,“ споделя тя.

„Не можах да посоча един конкретен момент, в който да се погледна в огледалото и да кажа ‘Да’, но просто достигаш точката, в която казваш: ‘Харесвам се такава, каквато съм.’ И това бях аз. След това никой не може да ти го отнеме, защото никой не ти го е дал.“

Сега Пилула работи като адвокат в финансовия сектор в Замбия. Изградила е личния си стил, излекувала е стари рани и е изградилa чудесен живот за себе си. Всичко било спокойно до юни, когато един коментар по нейна публикация я засегнал.

„Получих коментар за това да опитам ринопластика,“ разказва тя. „И мисля, че беше в момент, в който бях наистина ядосана, защото вече бях получила други, по-лоши коментари като: ‘Грозна си’ или ‘Не заслужаваш да си в интернет.’“

Пилула публикувала – и после изтрила – пасивно-агресивно видео, но вместо това се обадила на по-голямата си сестра за съвет.

„Фокусът не трябва да е върху това, което хората казват, защото те ще кажат каквото искат, а върху това: Защо те ядосва?“ спомня си тя думите на сестра си.

С помощта на сестра си и на вярата си в Бога, Пилула намерила мир. Тя цитира Псалм 139:15-16 като централна точка за разбирането на себе си и целта си.

„Бог ме е създал такава. Ако разбирам Кой е Той и кой ме е създал, какво могат да кажат хората? Нищо. Това е процес на изцеление, и не знам как може да стане без Бог, поне по постоянен начин.“

Тази философия я подкрепя, когато публикува „Честит понеделник!“ селфи през юни. Снимката бързо стана вирусна, събирайки над 530 000 коментара и споделяния, повечето негативни. Пилула мислила да го изтрие, но цитат от Библията ѝ припомнил стойността на издръжливостта и любовта към себе си.

„Постовете с най-лошите реакции ми донесоха най-много последователи. Ако целта беше да ме разрушат, няма да го позволя,“ казва тя.

Наоми Пилула планира да продължи живота си както досега – живеейки автентично и вдъхновявайки другите да приемат себе си такива, каквито са.

„Искам хората да видят Бог. Искам хората да видят увереност. Не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК. Но обичам себе си и мога да бъда себе си. А това носи красота, защото всеки има светлина, която заслужава да блести.“

„През април започнах с 1 000 последователи. Сега е август – имам 20 000. Когато казвам, че е било шокиращо, наистина имам предвид шокиращо. Не съм правила нищо извън нормалното си поведение в социалните мрежи. Това съм аз, и ще продължавам така.“

Наоми Пилула Самоприемане Социални мрежи Стандарти за красота Онлайн тормоз Бодипозитивизъм Замбия Вдъхновение Вяра Вирусно селфи
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 18 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 13 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 15 часа

Всичко от днес

