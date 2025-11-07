Свят

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

7 ноември 2025, 10:31
Над 40 подземни училища строят в Харковска област
Източник: БТА

Т рийсет и осем подземни училища се строят в Харков и областта, а седем други проекта се изпълняват с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови, цитиран от Укринформ.

„Миналата седмица бях на работно посещение в Харковска област, която в момента изпълнява най-големия брой проекти за изграждане на подземни училища“, отбеляза Лисовий в платформата Фейсбук.

Министърът отбелязва, че 38 подземни училища в града и областта в момента са в процес на изграждане, финансирани по програмата „Офлайн училище“, докато седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа.

В рамките на два дни Лисовий е посетил 21 строителни обекта, като в пет от тях е в ход пълноценен образователен процес. Министърът съобщава, че целта на визитата му е била да се оцени темпото на работа и да се определят нуждите на общността преди формирането на бюджета за следващата година, по-специално за завършване на съоръженията, планирани за доставка до края на тази година. 

Поради близостта на региона до фронтовата линия, строителните екипи и общностите работят при изключително трудни условия – на няколко смени, понякога без електричество или комуникации, посочва Лисовий в публикацията.

„Те правят всичко възможно, за да завършат съоръженията бързо и да върнат децата в безопасни класни стаи. Тази всеотдайност и постоянство са основните причини, поради които работата не спира дори при обстрел“, каза министърът.

Той подчерта, че подземните училища са част от системната политика на държавата на възстановяване на присъственото образование в безопасни условия.

„Дори в зоните на бойни действия децата имат право на образование и нормален училищен живот. Планираме да разширим програмата допълнително така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено, заедно с връстниците си, в безопасна среда“, заяви Лисовий.

Укринформ отбелязва, че в град Писочин, Харковска област, в момента се строи първата подземна детска градина в Украйна.  

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
подземни училища Харковска област украинско образование Оксен Лисовий война в Украйна безопасност на учениците международна подкрепа строителни проекти присъствено обучение фронтова линия
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

