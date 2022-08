Почина басистът на група The Pogues Дарил Хънт

Б асистът на групата The Pogues Дарил Хънт почина на 72-годишна възраст, предадоха информационните агенции, цитирани от БТА.

В профила си в Twitter бандата написа, че няма думи, за да изкаже мъката си от това, че Хънт е починал в Лондон в понеделник следобед.

Публикувайки негова черно-бяла снимка, на която той държи калъф за китара, членовете на The Pogues отдадоха почит, като цитираха част от текста на песента си "Love You 'Till The End", написана от басиста.

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London. Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022 ‘I know you want to hear me catch my breath I love you till the end’ pic.twitter.com/9TZWx8eLLc

В личен пост в Twitter фронтменът на групата Шейн Макгоуан описа музиканта като "страхотен приятел и страхотен басист".

I am very very sorry that Darryl has passed on, he was a really nice guy and a great friend and a great bass player. We will all miss him. May he have a happy state of eternal bliss and bless his family and friends love ❤️ Shane @poguesofficial pic.twitter.com/Hnzh98GpJa