С нотки на "животно" и "мокра коса": 170-годишно шампанско от корабокрушение е най-старото опитвано някога

И деята за намиране на сандък със съкровища от древно корабокрушение може да е популярен филмов сюжет, но далеч от златото и скъпоценностите, неочаквано откритие може да бъде източникът на бъдещо богатство. През 2010 г. група водолази открили корабокрушение, съдържащо 168 бутилки шампанско, които все още били пълни и изненадващо, оказало се, че стрували доста пари.

Корабът бил открит във финландския архипелаг Аланд, след като потънал на дъното на Балтийско море през 1852 г. Той съдържал бутилки шампанско от Juglar maison, както и 47 бутилки Veuve Clicquot, разпознати по тапите. На търг проведен две години след откриването им 11 от бутилките били продадени, като генерирали общо 156 000 долара печалба.

