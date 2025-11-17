Свят

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

17 ноември 2025, 10:16

 

Водещи лекари призовават хората да се ваксинират срещу грип преди зима, която може да бъде „най-тежката от десетилетия“.

Във Великобритания приемите в болници вече се увеличават за щама H3N2, като броят на инфекциите достига нива, които обичайно се наблюдават чак през декември. Ръководителите на здравните служби се притесняват, че много от най-уязвимите все още не са получили ваксината си, докато британското здравно министерство се подготвя за трудна зима.

Доктор Хилари Джоунс обясни повече за „SOS кампанията“, която насърчава хората да се ваксинират през следващата седмица.

„Австралия преживя най-тежкия грип от седем години насам“, каза той. „Обикновено това, което се случва там през тяхната зима, се повтаря тук. Вече виждаме ръст на хоспитализациите, така че сезонът започна рано.“

Той добави, че грипният вирус мутира, което му позволява да избягва имунитета, изграден през годините чрез излагане и ваксинации. Доминиращият в момента щам H3N2 е развил седем мутации през лятото, което означава, че хората, получили ваксина миналата година, може да не са защитени.

„Получаваме предупреждение, че ни очаква много тежък грипен сезон“, каза д-р Хилари в предаването Lorraine по ITV. „NHS стартира тази SOS кампания, като казва, че има 2,4 милиона свободни часа за ваксинации през следващата седмица. Много хора имат право на безплатна ваксина.“

Той предупреди, че грипът е „много, много по-лош“ от обикновена настинка и може да държи болните на легло поне седмица.

„Не трябва да мислим за грипа като за лоша настинка – той е много, много по-тежък“, каза д-р Хилари. „Силно възпалено гърло, висока температура, мускулни болки — човек е на легло около седмица.“

Лекарят обясни, че грипът трябва да се приема сериозно и може да бъде смъртоносен за най-уязвимите групи.

„Миналата година имаше 70 000 излишни смъртни случаи в Европа, 7 500 тук“, каза той. „Някои от тях бяха деца — 53 деца починаха от грип миналата зима. Така че не става дума само за възрастните.“

Той призова хората да се ваксинират, като подчерта, че имунизацията е „най-добрият начин“ да се предотврати тежко протичане на грипа.

Грипните ваксини са достъпни за всички над 65 години, за хора под 65 години в рискови групи, за бременни жени, за резиденти на домове за грижи и техните гледачи, за близки контакти на хора с отслабена имунна система, за социални работници на първа линия, както и за здравни и социални работници, а също и за деца.

Той добави, че всеки, който не отговаря на условията за безплатна ваксина, може лесно да се защити, като си плати за нея в аптека.

„Ако искате да се ваксинирате частно, просто влизате в аптеката — не е нужно да си записвате час, можете да го направите на момента“, каза той.

По-рано тази седмица NHS Англия заяви, че прави 2,4 милиона слотове за ваксинации достъпни през следващата седмица — достатъчно, за да бъде ваксинирано населението на цял Голям Манчестър или на Ботсвана.

Министърът на общественото здраве Ашли Долтън каза: „Ваксинацията е най-добрата защита срещу грипа — особено за най-уязвимите. Със случаите на грип, които вече са тройно повече спрямо същия период миналата година, призовавам всички, които имат право, да се възползват от един от 2,4-те милиона налични часа през следващата седмица.“

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

