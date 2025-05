"Можехме да сложим край": ЦРУ разкри как Бин Ладен е избягал след 11 септември

Т ой беше най-издирваният терорист в историята.

Но на американските разузнавателни служби им отне почти десетилетие, за да заловят Осама бин Ладен след ужасяващите терористични атаки от 11 септември 2001 г., които шокираха света.

Новият документален филм на Netflix „Американско преследване: Осама бин Ладен“ проследява напрегнатото, десетгодишно глобално издирване на най-известния престъпник на планетата.

Филмът хвърля светлина и върху критичните грешки, които са позволили на лидера на Ал Кайда да избегне правосъдието години по-рано — включително признанието на висш служител на ЦРУ, че „можехме да сложим край на това“ само месеци след трагедията.

От момента, в който кулите на Световния търговски център рухнаха, американското разузнаване насочи всичките си усилия към идентифициране на виновниците.

ЦРУ незабавно започва да анализира списъците с пътници от отвлечените самолети — тъй като терористите също са били сред тях. Анализаторът Джина Бенет разказва: „В манифеста се появи име, за което се подозираше, че е високопоставен агент на Ал Кайда. Ал Кайда от години беше терористичната групировка, за която знаехме, че цели атака срещу Съединените щати. Това име, този момент — просто нямаше как да е съвпадение. Веднага осъзнахме, че става дума за Осама бин Ладен.“

Джина е част от екип на ЦРУ, съставен предимно от жени, който следи Бин Ладен още от 90-те години.

Нейната колежка Синди Сторър допълва: „Знаехме, че Бин Ладен е организирал тренировъчни лагери и тайни квартири по време на войната със Съветския съюз. Когато тя приключи, той ги превърна в центрове за обучение на ислямски бойци. Знаехме, че имат капацитет за терористични действия. Но не знаехме докъде са готови да стигнат в директна атака срещу САЩ.“

Атаките започват да се случват по цял свят, а в месеците преди 11 септември разузнаването вече отчита, че Ал Кайда представлява сериозна заплаха за американски цели. „Всички признаци сочеха, че се готви нещо голямо“, казва Джина.

Синди добавя: „Получихме сведения, че хора от мрежата на Бин Ладен се обаждат на майките си да се сбогуват. Очевидно беше, че предстои нещо сериозно.“

Osama bin Laden disappeared completely after 9/11. No phone calls. No emails. No digital footprint. While hiding from the CIA's most sophisticated surveillance system ever built, he made just one mistake.... (thread) 🧵 pic.twitter.com/mSyFKB6PO4

ЦРУ предупреждава Белия дом, че потенциалните цели са символи на американския капитализъм и власт, но не разполага с конкретни данни кога и как ще бъде извършена атаката. Никой не предвижда мащаба и жестокостта на това, което ще последва.

Синди признава: „Не можеш да не изпитваш вина, че не си предотвратил атака по време на твоята смяна. Това чувство на отговорност не те напуска.“

Скоро става ясно, че талибанският режим в Афганистан дава убежище на Бин Ладен — най-търсения човек на планетата след атаките, които отнемат живота на 2977 души. Америка поставя ултиматум, който талибаните отхвърлят.

Четири дни след атентатите президентът Джордж Буш обявява война и възлага на ЦРУ, ръководено от Кофър Блек, задачата да преследва Бин Ладен.

„Операция 'Челюстно разбиване'“ изпраща малки екипи агенти дълбоко във вражеска територия, където те работят със съюзническия Северен алианс. Инструкциите на Блек са недвусмислени — той иска главата на Бин Ладен на кол, за да я представи на президента.

До декември американците и Северният алианс контролират основните афганистански градове. Но Бин Ладен се измъква.

Разузнаването локализира местоположението му в планинския комплекс Тора Бора. Екипи са изпратени, но молбите им за военна подкрепа са отхвърлени. Въпреки предупрежденията от ЦРУ, започва интензивно бомбардиране — 56 часа с едни от най-мощните оръжия, използвани от Втората световна война насам.

Няма доказателства, че Бин Ладен е убит. Става ясно, че маршрутите за бягство не са били блокирани.

Шест месеца по-късно кадри потвърждават най-лошите опасения — той е жив.

Кофър Блек коментира: „Можехме да сложим край на всичко това и да продължим напред. Това щеше да даде поне малко утеха на оцелелите от Ню Йорк.“

Osama Bin Laden was the Leader of Al-Q@eda and face behind the 9/11 attacks, becoming world's Most Wanted man.



He evaded the largest manhunt for a decade using his network. From billionaire to global terr0r!sm, he became a figure of te33or and mystery.



Let's uncover his past… pic.twitter.com/S3h38npmil