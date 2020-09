Племенницата на Осама Бин Ладен: Само Тръмп може да предотврати втори 11-ти септември

П леменницата на Осама Бин Ладен твърди, че Америка е под заплаха от друга атака, вдъхновена от 11 септември, ако Джо Байдън бъде избран за президент и че само Доналд Тръмп може да я предотврати, съобщи "Индипендънт".

"ИДИЛ се размножи при администрацията на Обама/Байдън, което доведе до тяхното пристигане в Европа. Тръмп показа, че защитава Америка и нас от продължаващите външни заплахи, като унищожи терористите в основата им и преди те да получат шанс да нанесат удари", заяви Нур бин Ладин, 33-годишна, пред "Ню Йорк пост" в първото си интервю.

Нейното семейство използва името "Ладин" вместо "Ладен", подобно на това, което е използвал нейният скандален чичо, според изданието.

