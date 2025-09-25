Свят

Молдова: Защо това са най-важните избори за страната

На парламентарните избори в Молдова тази неделя се решава бъдещето на страната - в Европа или с Русия

25 септември 2025, 06:21
Молдова: Защо това са най-важните избори за страната
Източник: iStock

Б итката е за всеки глас: на парламентарните избори в Молдова тази неделя се решава бъдещето на страната - в Европа или с Русия, съобщи Deutsche Welle.

По кой път ще поеме тя?

Изходът от предстоящите избори не може да бъде предсказан лесно: допитванията свидетелстват за оспорвана надпревара между проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) на президентката Мая Санду и проруските сили. Затова борбата се води за всеки глас – активистите и на двете партии разговарят с хора по улиците и им раздават материали с предизборни обещания.

Един от тях е Кристиан, поддръжник на ПДС. „Надявам се, че страната ни ще реши да стане част от ЕС – като демократична държава, която съблюдава човешките права. Хората трябва да поемат отговорността за своите гласове, тъй като те решават какво ще е нашето бъдеще и бъдещето на следващите поколения“, казва той пред ДВ. За него няма съмнение, че това бъдеще трябва да е в ЕС. „Чрез ЕС ще се увеличат заплатите. Общността ще ни помогне да станем по-независими и да реализираме различни проекти, като например дигитализацията“.

Виталe, който е от противниковия лагер – от партията на оспорвания бизнесмен Ренато Усатъй „Нашата партия“ - пък смята, че пътят към ЕС е грешен. „През последните четири години страната ни много обедня. Т.нар. европейска мечта е голяма лъжа. ЕС няма да бъде готов да приеме Молдова – независимо дали след две, три, четири или десет години. Трябва да се вгледаме внимателно и да не вярваме на европейските лъжи.“

Телевизията и ТикТок

Кристиан, Витале и техните колеги разговарят всеки ден със стотици хора, за да ги убедят в позициите си. По телевизията вървят рекламни клипове на партиите, политиците се опитват да спечелят младите избиратели в ТикТок. Непосредствено преди изборите не се пестят големи думи за тяхната значимост, президентката Санду ги нарича най-важните избори в историята на страната.

ЕС или Русия, Западът или Изтокът – за много молдовци това е най-важният въпрос сега. Непосредствено преди руското нахлуване в Украйна през 2022 година малката държава подаде молба за членство в ЕС и малко по-късно получи статут на кандидатка. Целта на актуалното правителство е присъединяване към Общността до 2030 година – източник на недоволство за Русия, която отдавна се стреми да постави страната под свое икономическо и политическо влияние. Това се вижда и по политическите лозунгите по сградите в Кишинев - „Руснаците вън от Молдова“ е написано на една от стените, отдолу някой с малки червени букви е добавил „Санду е овца“.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Избори в Молдова Бъдеще на Молдова ЕС Русия Мая Санду Проевропейски сили Проруски сили Членство в ЕС Политическо влияние Парламентарни избори
Последвайте ни

По темата

Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Кой ще плаща такса

Кой ще плаща такса "водомер"

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Синя и зелена зона в София да скочат двойно

Синя и зелена зона в София да скочат двойно

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 13 часа
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 12 часа
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 8 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп притиска Русия: Ванс твърди, че президентът губи "търпение" с Москва

Тръмп притиска Русия: Ванс твърди, че президентът губи "търпение" с Москва

Свят Преди 20 минути

Позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат

Тръмп ще ликвидира "левия тероризъм"

Тръмп ще ликвидира "левия тероризъм"

Свят Преди 31 минути

"Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи", каза Тръмп

Българската армия представя модерни дронове пред президента Радев

Българската армия представя модерни дронове пред президента Радев

България Преди 1 час

В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски

Расизмът не е "омраза"

Расизмът не е "омраза"

Свят Преди 1 час

Сведен единствено до лични предразсъдъци, расизмът се представя погрешно, защото в действителност той е глобална система на власт и печалба, която поддържа неравенство и насилие

3000 години история в един символ: Тайните на знака @

3000 години история в един символ: Тайните на знака @

Любопитно Преди 1 час

В интернет @ е неразделна част от идентичността ни

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Технологии Преди 1 час

Китайската компания засилва конкуренцията и с Apple

Ексцентричната Михаела се лиши от името си в полза на съквартирантите в Big Brother

Ексцентричната Михаела се лиши от името си в полза на съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 7 часа

Първата седмична мисия на жителите на най-популярната къща беше успешна

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Любопитно Преди 8 часа

Теодора, Моника и Калина напуснаха надпреварата

Режим на водата се въвежда в 11 населени места в Община Ловеч

Режим на водата се въвежда в 11 населени места в Община Ловеч

България Преди 9 часа

От днес в село Брестово вода ще има от 16:00 до 19:00 ч. през два дни

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Свят Преди 9 часа

Изказването дойде ден след като украинският президент Володимир Зеленски похвали Тръмп

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

Писториус: Не се поддаваме на провокациите на Путин

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

България Преди 10 часа

Задълбочаването на отношенията между парламентарните групи за приятелство на България и Япония е важна част от поддържане на парламентарния диалог

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

България Преди 13 часа

Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Свят Преди 14 часа

Проектната победа на демократката Аделита Грижалва ще намали мнозинството на републиканците

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

България Преди 14 часа

"Недопустимо е кметът Терзиев да бърка все по-дълбоко в джоба на хората", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало"

Коцев от ареста: Ако очакват сам да се откажа от поста, това няма да стане

Коцев от ареста: Ако очакват сам да се откажа от поста, това няма да стане

България Преди 14 часа

Коцев: Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори

Всичко от днес

От мрежата

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg
1

Какви птици можем да видим край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 септември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 септември, четвъртък

Edna.bg

Първият кръг в Лига Европа продължава с нови девет интересни мача

Gong.bg

Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух срещу летящия ЦСКА 1948

Gong.bg

Задържаният за убийството в Смолянско - професионален планински водач

Nova.bg

Хванаха 16-годишен зад волана на кола със свалени номера в Разградско

Nova.bg