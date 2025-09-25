Молдова: Защо това са най-важните избори за страната

Б итката е за всеки глас: на парламентарните избори в Молдова тази неделя се решава бъдещето на страната - в Европа или с Русия, съобщи Deutsche Welle.

По кой път ще поеме тя?

Изходът от предстоящите избори не може да бъде предсказан лесно: допитванията свидетелстват за оспорвана надпревара между проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) на президентката Мая Санду и проруските сили. Затова борбата се води за всеки глас – активистите и на двете партии разговарят с хора по улиците и им раздават материали с предизборни обещания.

Един от тях е Кристиан, поддръжник на ПДС. „Надявам се, че страната ни ще реши да стане част от ЕС – като демократична държава, която съблюдава човешките права. Хората трябва да поемат отговорността за своите гласове, тъй като те решават какво ще е нашето бъдеще и бъдещето на следващите поколения“, казва той пред ДВ. За него няма съмнение, че това бъдеще трябва да е в ЕС. „Чрез ЕС ще се увеличат заплатите. Общността ще ни помогне да станем по-независими и да реализираме различни проекти, като например дигитализацията“.

Виталe, който е от противниковия лагер – от партията на оспорвания бизнесмен Ренато Усатъй „Нашата партия“ - пък смята, че пътят към ЕС е грешен. „През последните четири години страната ни много обедня. Т.нар. европейска мечта е голяма лъжа. ЕС няма да бъде готов да приеме Молдова – независимо дали след две, три, четири или десет години. Трябва да се вгледаме внимателно и да не вярваме на европейските лъжи.“

Телевизията и ТикТок

Кристиан, Витале и техните колеги разговарят всеки ден със стотици хора, за да ги убедят в позициите си. По телевизията вървят рекламни клипове на партиите, политиците се опитват да спечелят младите избиратели в ТикТок. Непосредствено преди изборите не се пестят големи думи за тяхната значимост, президентката Санду ги нарича най-важните избори в историята на страната.

ЕС или Русия, Западът или Изтокът – за много молдовци това е най-важният въпрос сега. Непосредствено преди руското нахлуване в Украйна през 2022 година малката държава подаде молба за членство в ЕС и малко по-късно получи статут на кандидатка. Целта на актуалното правителство е присъединяване към Общността до 2030 година – източник на недоволство за Русия, която отдавна се стреми да постави страната под свое икономическо и политическо влияние. Това се вижда и по политическите лозунгите по сградите в Кишинев - „Руснаците вън от Молдова“ е написано на една от стените, отдолу някой с малки червени букви е добавил „Санду е овца“.