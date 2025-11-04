Свят

Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален

4 ноември 2025, 11:09
Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата
Източник: iStock/Getty Images

М инистрите на околната среда и защитата на климата от страните членки на Европейския съюз се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията си относно ключовите цели за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Това става, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., въз основа на научни доказателства.

ЕС постигна сделка за климатичен „закон на законите”

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Европейски съюз Изменение на климата Емисии на парникови газове Цели за намаляване на емисии Климатичен неутралитет Министри на околната среда Брюксел COP30 Климатично законодателство Европейска комисия
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 2 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 5 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 4 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 5 часа

