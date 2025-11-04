Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

М инистрите на околната среда и защитата на климата от страните членки на Европейския съюз се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията си относно ключовите цели за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

📍 Tomorrow (4 November), #EU Environment Ministers will gather in #Brussels for the #ENVI Council.



☁️ Ministers will attempt to reach an agreement on the European #Climate Law, by setting a new 2040 target for reducing #greenhousegas emissions.



📷 Also on the agenda, Ministers… pic.twitter.com/ZlZVCBYyn8 — MaltaPermRep 🇲🇹 🇪🇺 (@MaltainEU) November 3, 2025

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Това става, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., въз основа на научни доказателства.

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.