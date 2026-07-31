Масирана руска атака срещу Днепропетровска област, има жертви

Р уските сили тази нощ атакуваха четири района на Днепропетровска област над 20 пъти, използвайки дронове, артилерия и въздушни бомби, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на регионалния ръководител на военната администрация Олександър Ганжа в приложението Телеграм.

В резултат на атаките са убити двама души, а трима са ранени.

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“В село Слобожанск в Днепропетровския район е унищожена административната сграда на предприятие за преработка на храна. В Никополския район врагът удари областния център и населените места Покровска, Марханец и Червонохригоривска. Унищожени са фабрика и превозни средства. Двама души са убити. Трима са ранени. 58-годишен мъж е настанен в болница в средно тежко състояние. 51-годишен мъж и 44-годишна жена ще получат амбулаторно лечение“, се казва в изявлението на Ганжа. ️

В Павлоградски район, село Троицка е било обект на атаки. Нанесени са щети на къщи. В Синелниковски район руските сили са атакували селата Яворницка и Покровска.

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Междувременно командването на украинските Военновъздушни сили тази сутрин съобщи във Фейсбук, че противовъздушната отбрана през нощта е свалила 195 от общо 255 дрона, насочени от Русия към Украйна.