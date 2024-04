Жена твърди, че е правила секс с призрак всяка вечер в продължение на 20 години

Ж ена твърди, че в продължение на повече от 20 години е имала нощни похождения с призрак "с кътници и лице на гаргойл".

Паола Флорес от Колумбия разказва, че връзката ѝ с духа започнала, когато била малка, и че закачливият дух я посещавал всяка нощ, докато спяла.

Твърденията си тя изложи в телевизионното предаване Sin Carreta, което се излъчва по държавния канал Canal 1.

