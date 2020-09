Убити и ранени при стрелба на парти в САЩ

Д вама души бяха убити и 14 ранени при стрелба на парти в Рочестър, щата Ню Йорк, съобщи полицията.

Служители на реда реагирали на съобщенията за стрелба в района и открили "хаотична сцена" с около 100 души, бягащи в различни посоки, заяви временният шеф на полицията Марк Симънс пред репортери.

Ново убийство на чернокож от полицията в САЩ

"Общо имаме 16 потвърдени простреляни. И с тъга съобщавам, че двама от 16-те са получили смъртоносни рани", каза той.

Убитите – мъж и жена - са били на възраст между 18 и 22 години и не са били официално идентифицирани. 14-те ранени са откарани в болница и не са с опасност за живота.

Засега не са извършени арести и полицията не може да каже дали са замесени повече от един стрелец.

Размирици в Чикаго, над 100 арестувани, ранени са 13 полицаи

"За нашата общност да се изправи пред тази трагедия ... е жалко и срамно", посочи Симънс.

We are being kept at least a block from the scene of the mass shooting in Rochester. Investigators say 16 people were shot. Two are dead. I’ll have live reports all morning on #News10NBCToday. @news10nbc @RochesterNYPD pic.twitter.com/6aFEO3fVj7